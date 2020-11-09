https://ria.ru/20201109/siriya-1583836944.html

Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность

Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри покинет должность в ноябре, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T22:43

2020-11-09T22:43

2020-11-09T22:53

джеймс джеффри

сирия

сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри покинет должность в ноябре, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео."Посол Джеймс Джеффри, который прослужил почти два с половиной года спецпредставителем по контактам с Сирией и специальным посланником во Всемирной коалиции по борьбе с ИГ*, уйдет в отставку с обоих постов в этом месяце", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.По словам госсекретаря, роль Джеффри как спецпредставителя по Сирии будет выполнять помощник заместителя госсекретаря Джоел Рэйберн, а как посланника в коалиции – координатор по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201109/sanktsii-1583831506.html

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джеймс джеффри, сирия, сша, в мире