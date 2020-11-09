https://ria.ru/20201109/siriya-1583739581.html

Путин оценил эффективность астанинского формата по Сирии

Путин оценил эффективность астанинского формата по Сирии

Президент РФ Владимир Путин назвал эффективной работу в рамках астанинского формата по Сирии, отметив, что удалось многого достичь, очаг терроризма... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:36

2020-11-09T13:36

2020-11-09T13:42

башар асад

турция

иран

война в сирии

владимир путин

сирия

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал эффективной работу в рамках астанинского формата по Сирии, отметив, что удалось многого достичь, очаг терроризма ликвидирован."В этой связи нельзя не отметить и эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием наших партнеров из Ирана и Турции. Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, заметно снижен и уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций", - сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20201105/siriya-1583275237.html

турция

иран

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, турция, иран, владимир путин, сирия, в мире