https://ria.ru/20201109/siriya-1583739331.html

Путин рассказал об ожиданиях от предстоящей конференции по Сирии

Путин рассказал об ожиданиях от предстоящей конференции по Сирии

Россия всецело поддерживает проведение международной конференции по беженцам, делегация от РФ будет одной из самых многочисленных, заявил российский лидер... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:33

2020-11-09T13:33

2020-11-09T13:48

башар асад

дамаск (город)

война в сирии

владимир путин

сирия

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия всецело поддерживает проведение международной конференции по беженцам, делегация от РФ будет одной из самых многочисленных, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом."Россия всецело поддерживает это мероприятие, активно помогает в его подготовке и проведении. Свое участие подтвердили представители многих государств, а также Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста", - сказал Путин, говоря о Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам, которая состоится 11 и 12 ноября в Дамаске."Российская делегация будет одной из самых многочисленных, в нее войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. Помимо активного участия в работе форума, они планируют провести контакты с сирийскими коллегами для обсуждения наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, к мероприятию будет приурочена передача Сирии более 65 тонн гуманитарного груза", - добавил он.Россия рассчитывает, что предстоящая Международная конференция по беженцам позволит активизировать массовое возвращение сирийцев, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с лидером Сирии Башаром Асадом.В Дамаске 11 и 12 ноября пройдет Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам."Рассчитываем, что конференция станет результативной, позволит активизировать процесс массового возвращения беженцев и тем самым будет способствовать достижению долгосрочной нормализации в Сирии. Надеюсь, что успех будет обеспечен. Мы, во всяком случае, господин президент, будем всячески к этому стремиться", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201028/erdogan-1581916569.html

https://ria.ru/20201109/siriya-1583738624.html

дамаск (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, дамаск (город), владимир путин, сирия, в мире