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В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
Представитель коалиции во главе с США полковник Уэйн Маротто опроверг сообщения о гибели американских военных при взрыве на северо-востоке Сирии. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T00:14
2020-11-09T00:14
2020-11-09T00:14
война в сирии
сирия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Представитель коалиции во главе с США полковник Уэйн Маротто опроверг сообщения о гибели американских военных при взрыве на северо-востоке Сирии.Ранее госагентство САНА сообщило, что четверо американских военных погибли, когда их автомобиль подорвался на взрывном устройстве на северо-востоке Сирии - на дороге между городами Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке в окрестностях населенного пункта Маркада.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, сша, в мире