Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201109/siriya-1583670101.html
В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
Представитель коалиции во главе с США полковник Уэйн Маротто опроверг сообщения о гибели американских военных при взрыве на северо-востоке Сирии. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T00:14
2020-11-09T00:14
война в сирии
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564619948_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_455f46d4991bb974155249ad8b75fa8d.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Представитель коалиции во главе с США полковник Уэйн Маротто опроверг сообщения о гибели американских военных при взрыве на северо-востоке Сирии.Ранее госагентство САНА сообщило, что четверо американских военных погибли, когда их автомобиль подорвался на взрывном устройстве на северо-востоке Сирии - на дороге между городами Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке в окрестностях населенного пункта Маркада.
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564619948_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_c3e2db70bde6ba905bc481fe086d73b1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сирия, сша, в мире

В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии

00:14 09.11.2020
 
© AP PhotoВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Представитель коалиции во главе с США полковник Уэйн Маротто опроверг сообщения о гибели американских военных при взрыве на северо-востоке Сирии.
Ранее госагентство САНА сообщило, что четверо американских военных погибли, когда их автомобиль подорвался на взрывном устройстве на северо-востоке Сирии - на дороге между городами Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке в окрестностях населенного пункта Маркада.
"Сообщения о том, что военнослужащие коалиции погибли сегодня в Сирии, не соответствуют действительности. Все бойцы операции "Непоколебимая решимость" учтены", - написал представитель коалиции в Twitter.
Сирия до и после начала боевых действий - РИА Новости, 1920, 03.11.2017
3 ноября 2017, 14:18Инфографика
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
 
Война в СирииСирияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Грузинская полиция снова разгоняет акцию протеста около ЦИК водометом
00:14В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
00:08Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
23:56Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
23:42СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
23:41Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
23:36Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
23:26Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:19В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
23:16Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
23:11Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
23:05Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
23:03В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
22:57Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
22:37Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
22:33Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
22:31В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:09ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
22:07Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
21:58Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК
Лента новостейМолния