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В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии

В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии

Представитель коалиции во главе с США полковник Уэйн Маротто опроверг сообщения о гибели американских военных при взрыве на северо-востоке Сирии. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T00:14

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война в сирии

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Представитель коалиции во главе с США полковник Уэйн Маротто опроверг сообщения о гибели американских военных при взрыве на северо-востоке Сирии.Ранее госагентство САНА сообщило, что четверо американских военных погибли, когда их автомобиль подорвался на взрывном устройстве на северо-востоке Сирии - на дороге между городами Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке в окрестностях населенного пункта Маркада.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, сша, в мире