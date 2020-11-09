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https://ria.ru/20201109/sirius-1583740534.html
Клишас рассказал, как будут устроены органы власти территории "Сириус"
Клишас рассказал, как будут устроены органы власти территории "Сириус"
Власти федеральной территории "Сириус" будут обладать рядом полномочий федерального, регионального и муниципального уровней, заявил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:39
2020-11-09T13:39
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Власти федеральной территории "Сириус" будут обладать рядом полномочий федерального, регионального и муниципального уровней, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Клишас и его коллега, депутат ГД Павел Крашенинников в понедельник внесли в Госдуму законопроект "О федеральной территории "Сириус"."Законопроект "О федеральной территории "Сириус" предусматривает необходимые условия для комплексного социально-экономического и инновационного развития территории, сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия. В законопроекте реализованы конституционные принципы социального государства и единства системы публичной власти с учетом внесенных в Конституцию РФ поправок", - сказал Клишас.По его словам, документом предлагается установить на федеральной территории специальную модель управления и особый режим ее развития. "Данная модель предполагает возможность осуществления органами публичной власти федеральной территории "Сириус" ряда федеральных, региональных и муниципальных полномочий", − сказал законодатель.В этих целях законопроект устанавливает структуру органов публичной власти федеральной территории "Сириус", которую составляют Совет федеральной территории "Сириус", глава и администрация", добавил он.Сенатор отметил, что Совет территории "Сириус" формируется на 5 лет в составе 17 членов. Глава территории избирается Советом по представлению президента РФ на срок до 5 лет."Основу представительного органа - Совета федеральной территории "Сириус" составляет выборный порядок его формирования на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", – пояснил Клишас.По его словам, предусмотренная законопроектом система и структура органов публичной власти позволит обеспечить реализацию интересов населения, проживающего на территории муниципального образования городской округ "Сириус"."Особый режим развития территории "Сириус" предполагает возможность установления специального регулирования на данной территории, в частности, вопросов образовательной деятельности, градостроительной деятельности организаций, применения "зеленых технологий" в рамках управления и эксплуатация жилищно-коммунальным хозяйством, обращения с твердыми коммунальными отходами, технического регулирования, клинических исследований, осуществление медицинской, фармацевтической деятельности, осуществление деятельности, связанной с разработкой, производством и оборотом медицинских изделий, биомедицинских клеточных продуктов, биологически активных добавок и специализированных продуктов питания для спортсменов, деятельности в области физической культуры и спорта", - сказал Клишас.Поддержка предусмотренного законопроектом комплексного подхода по развитию федеральной территории "Сириус" с учет её особенностей позволит создать современный город на базе научного и инновационного центра, заключил парламентарий.
https://ria.ru/20201109/zakonoproekt-1583726435.html
https://ria.ru/20200327/1569263234.html
https://ria.ru/20201109/sirius-1583735310.html
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андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, общество

Клишас рассказал, как будут устроены органы власти территории "Сириус"

13:39 09.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Власти федеральной территории "Сириус" будут обладать рядом полномочий федерального, регионального и муниципального уровней, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Клишас и его коллега, депутат ГД Павел Крашенинников в понедельник внесли в Госдуму законопроект "О федеральной территории "Сириус".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
12:37
В Госдуму внесли законопроект о федеральной территории "Сириус"
"Законопроект "О федеральной территории "Сириус" предусматривает необходимые условия для комплексного социально-экономического и инновационного развития территории, сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия. В законопроекте реализованы конституционные принципы социального государства и единства системы публичной власти с учетом внесенных в Конституцию РФ поправок", - сказал Клишас.
По его словам, документом предлагается установить на федеральной территории специальную модель управления и особый режим ее развития. "Данная модель предполагает возможность осуществления органами публичной власти федеральной территории "Сириус" ряда федеральных, региональных и муниципальных полномочий", − сказал законодатель.
В этих целях законопроект устанавливает структуру органов публичной власти федеральной территории "Сириус", которую составляют Совет федеральной территории "Сириус", глава и администрация", добавил он.
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи - РИА Новости, 1920, 27.03.2020
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Сенатор отметил, что Совет территории "Сириус" формируется на 5 лет в составе 17 членов. Глава территории избирается Советом по представлению президента РФ на срок до 5 лет.
"Основу представительного органа - Совета федеральной территории "Сириус" составляет выборный порядок его формирования на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", – пояснил Клишас.
По его словам, предусмотренная законопроектом система и структура органов публичной власти позволит обеспечить реализацию интересов населения, проживающего на территории муниципального образования городской округ "Сириус".
"Особый режим развития территории "Сириус" предполагает возможность установления специального регулирования на данной территории, в частности, вопросов образовательной деятельности, градостроительной деятельности организаций, применения "зеленых технологий" в рамках управления и эксплуатация жилищно-коммунальным хозяйством, обращения с твердыми коммунальными отходами, технического регулирования, клинических исследований, осуществление медицинской, фармацевтической деятельности, осуществление деятельности, связанной с разработкой, производством и оборотом медицинских изделий, биомедицинских клеточных продуктов, биологически активных добавок и специализированных продуктов питания для спортсменов, деятельности в области физической культуры и спорта", - сказал Клишас.
Поддержка предусмотренного законопроектом комплексного подхода по развитию федеральной территории "Сириус" с учет её особенностей позволит создать современный город на базе научного и инновационного центра, заключил парламентарий.
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
13:17
В Госдуме рассказали о проекте закона "О федеральной территории "Сириус"
 
Андрей КлишасПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
 
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