https://ria.ru/20201109/sirius-1583740534.html

Клишас рассказал, как будут устроены органы власти территории "Сириус"

Клишас рассказал, как будут устроены органы власти территории "Сириус"

Власти федеральной территории "Сириус" будут обладать рядом полномочий федерального, регионального и муниципального уровней, заявил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:39

2020-11-09T13:39

2020-11-09T13:39

андрей клишас

павел крашенинников

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Власти федеральной территории "Сириус" будут обладать рядом полномочий федерального, регионального и муниципального уровней, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Клишас и его коллега, депутат ГД Павел Крашенинников в понедельник внесли в Госдуму законопроект "О федеральной территории "Сириус"."Законопроект "О федеральной территории "Сириус" предусматривает необходимые условия для комплексного социально-экономического и инновационного развития территории, сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия. В законопроекте реализованы конституционные принципы социального государства и единства системы публичной власти с учетом внесенных в Конституцию РФ поправок", - сказал Клишас.По его словам, документом предлагается установить на федеральной территории специальную модель управления и особый режим ее развития. "Данная модель предполагает возможность осуществления органами публичной власти федеральной территории "Сириус" ряда федеральных, региональных и муниципальных полномочий", − сказал законодатель.В этих целях законопроект устанавливает структуру органов публичной власти федеральной территории "Сириус", которую составляют Совет федеральной территории "Сириус", глава и администрация", добавил он.Сенатор отметил, что Совет территории "Сириус" формируется на 5 лет в составе 17 членов. Глава территории избирается Советом по представлению президента РФ на срок до 5 лет."Основу представительного органа - Совета федеральной территории "Сириус" составляет выборный порядок его формирования на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", – пояснил Клишас.По его словам, предусмотренная законопроектом система и структура органов публичной власти позволит обеспечить реализацию интересов населения, проживающего на территории муниципального образования городской округ "Сириус"."Особый режим развития территории "Сириус" предполагает возможность установления специального регулирования на данной территории, в частности, вопросов образовательной деятельности, градостроительной деятельности организаций, применения "зеленых технологий" в рамках управления и эксплуатация жилищно-коммунальным хозяйством, обращения с твердыми коммунальными отходами, технического регулирования, клинических исследований, осуществление медицинской, фармацевтической деятельности, осуществление деятельности, связанной с разработкой, производством и оборотом медицинских изделий, биомедицинских клеточных продуктов, биологически активных добавок и специализированных продуктов питания для спортсменов, деятельности в области физической культуры и спорта", - сказал Клишас.Поддержка предусмотренного законопроектом комплексного подхода по развитию федеральной территории "Сириус" с учет её особенностей позволит создать современный город на базе научного и инновационного центра, заключил парламентарий.

https://ria.ru/20201109/zakonoproekt-1583726435.html

https://ria.ru/20200327/1569263234.html

https://ria.ru/20201109/sirius-1583735310.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, общество