https://ria.ru/20201109/sirius-1583735310.html
В Госдуме рассказали о проекте закона "О федеральной территории "Сириус"
В Госдуме рассказали о проекте закона "О федеральной территории "Сириус"
Устав федеральной территории "Сириус" и изменения, вносимые в него, до утверждения советом федеральной территории "Сириус" подлежат согласованию с... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:17
2020-11-09T13:17
2020-11-09T13:17
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380488_0:2:2705:1524_1400x0_80_0_0_ba7206038f5b510d12cbbccbab973bf3.jpg
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Устав федеральной территории "Сириус" и изменения, вносимые в него, до утверждения советом федеральной территории "Сириус" подлежат согласованию с правительством РФ, сообщил журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы законопроекта - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию Крашенинников и сенатор Андрей Клишас."Указывается, что нормативным правовым актом, определяющим вопросы организации и функционирования федеральной территории "Сириус", является устав, утверждаемый советом (федеральной территории). Сам устав и изменения, вносимые в него, до утверждения советом федеральной территории "Сириус" подлежат согласованию с правительством РФ", - сообщил Крашенинников.Он уточнил, что иные нормативные правовые акты органов публичной власти федеральной территории "Сириус" издаются в форме "решений совета и постановлений главы федеральной территории "Сириус".
https://ria.ru/20201109/zakonoproekt-1583726435.html
https://ria.ru/20200327/1569263234.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380488_0:0:2705:2030_1400x0_80_0_0_e0ac2345b7c7e979d3e959eeaccd998f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, общество