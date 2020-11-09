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https://ria.ru/20201109/sirius-1583735310.html
В Госдуме рассказали о проекте закона "О федеральной территории "Сириус"
В Госдуме рассказали о проекте закона "О федеральной территории "Сириус"
Устав федеральной территории "Сириус" и изменения, вносимые в него, до утверждения советом федеральной территории "Сириус" подлежат согласованию с... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:17
2020-11-09T13:17
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Устав федеральной территории "Сириус" и изменения, вносимые в него, до утверждения советом федеральной территории "Сириус" подлежат согласованию с правительством РФ, сообщил журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы законопроекта - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию Крашенинников и сенатор Андрей Клишас."Указывается, что нормативным правовым актом, определяющим вопросы организации и функционирования федеральной территории "Сириус", является устав, утверждаемый советом (федеральной территории). Сам устав и изменения, вносимые в него, до утверждения советом федеральной территории "Сириус" подлежат согласованию с правительством РФ", - сообщил Крашенинников.Он уточнил, что иные нормативные правовые акты органов публичной власти федеральной территории "Сириус" издаются в форме "решений совета и постановлений главы федеральной территории "Сириус".
https://ria.ru/20201109/zakonoproekt-1583726435.html
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андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, общество

В Госдуме рассказали о проекте закона "О федеральной территории "Сириус"

13:17 09.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Устав федеральной территории "Сириус" и изменения, вносимые в него, до утверждения советом федеральной территории "Сириус" подлежат согласованию с правительством РФ, сообщил журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы законопроекта - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
12:37
В Госдуму внесли законопроект о федеральной территории "Сириус"
"Указывается, что нормативным правовым актом, определяющим вопросы организации и функционирования федеральной территории "Сириус", является устав, утверждаемый советом (федеральной территории). Сам устав и изменения, вносимые в него, до утверждения советом федеральной территории "Сириус" подлежат согласованию с правительством РФ", - сообщил Крашенинников.
Он уточнил, что иные нормативные правовые акты органов публичной власти федеральной территории "Сириус" издаются в форме "решений совета и постановлений главы федеральной территории "Сириус".
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи - РИА Новости, 1920, 27.03.2020
27 марта, 19:43Краснодарский край
В Сириусе, вышедшем из состава Сочи, пройдут выборы депутатов
 
Андрей КлишасПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
 
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