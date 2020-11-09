https://ria.ru/20201109/sirius-1583735310.html

В Госдуме рассказали о проекте закона "О федеральной территории "Сириус"

В Госдуме рассказали о проекте закона "О федеральной территории "Сириус"

Устав федеральной территории "Сириус" и изменения, вносимые в него, до утверждения советом федеральной территории "Сириус" подлежат согласованию с... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:17

2020-11-09T13:17

2020-11-09T13:17

андрей клишас

павел крашенинников

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Устав федеральной территории "Сириус" и изменения, вносимые в него, до утверждения советом федеральной территории "Сириус" подлежат согласованию с правительством РФ, сообщил журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы законопроекта - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию Крашенинников и сенатор Андрей Клишас."Указывается, что нормативным правовым актом, определяющим вопросы организации и функционирования федеральной территории "Сириус", является устав, утверждаемый советом (федеральной территории). Сам устав и изменения, вносимые в него, до утверждения советом федеральной территории "Сириус" подлежат согласованию с правительством РФ", - сообщил Крашенинников.Он уточнил, что иные нормативные правовые акты органов публичной власти федеральной территории "Сириус" издаются в форме "решений совета и постановлений главы федеральной территории "Сириус".

https://ria.ru/20201109/zakonoproekt-1583726435.html

https://ria.ru/20200327/1569263234.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, общество