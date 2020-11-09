https://ria.ru/20201109/sibir-1583653261.html

Узнать Сибирь за 15 дней: чем удивит туриста новый маршрут по региону

Узнать Сибирь за 15 дней: чем удивит туриста новый маршрут по региону

Современного путешественника удивить трудно: мы успели побывать везде или почти везде, а точки, до которых трудно добраться, можно изучать на карте онлайн. Но в РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T08:00

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Современного путешественника удивить трудно: мы успели побывать везде или почти везде, а точки, до которых трудно добраться, можно изучать на карте онлайн. Но в России осталось множество мест, куда стоит съездить хотя бы раз в жизни. Например, Сибирь настолько разная, что на юге жуют колючки верблюды, а на севере промышляют белые медведи, даже коты ведут себя иногда необычно. РИА Новости рассказывает о маршруте "Золотое кольцо Сибири" протяженностью десять тысяч километров, который можно проехать за 15 дней.Четыре года потратили сотрудники Томского отделения РГО на составление подробного плана путешествия. Они дали проекту два названия: "Золотое кольцо Сибири" и "Открываем Сибирь". Туристам предстоят несколько перелетов, переездов на поезде, автобусе, катере и, конечно, пешие прогулки. Инициатор и координатор проекта, член комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная вспоминает, как в самом начале устраивала встречи и круглые столы с представителями власти всех десяти регионов, чтобы выбрать лучшие места, составить оптимальные маршруты.Она сама проехала по всему "кольцу" с коллегами разных возрастов: нужно было проверить, как даются нагрузки, не слишком ли тяжело. Один турист перед самым стартом травмировал ногу, но даже он остался доволен. Так стало понятно, что тур готов."Нет повторяющихся объектов или информации, поэтому турист получает единую картину Сибири: тут горы Алтая, Байкал, здесь национальная кухня, или угольный разрез, или томское деревянное зодчество, а тут петроглифы Хакасии. И турист смотрит это быстро, а в конце концов для себя понимает, в какое место хочет еще вернуться. То есть человек сам открывает для себя Сибирь", — говорит Калюжная.Кручу педали, кручуПервым "открывать Сибирь" отправился велопутешественник Егор Ковальчук, по маршруту он проехал больше 2,5 тысячи километров по всем десяти регионам. Для Егора такой заезд длиной 33 дня не в новинку, ведь когда-то он пересек Африку. Хотя эти два пути не сравнивает, говорит, везде есть особенности и трудности.Егор тоже участник Томского отделения РГО, поэтому, когда предложили попробовать маршрут, с радостью согласился. Тем более что его план поездки по Австралии с севера на юг был отложен из-за пандемии. В каждом месте на пути для него был готов ночлег, но на всякий случай в сумочках велосипеда лежали спальник, надувной коврик и мембранный мешок. В снаряженном состоянии велосипед весил около 23 килограммов.За день он преодолевал максимум 245 километров, а самый длинный участок, который он разделил на несколько дней, составил 1,6 тысячи километров. Кажется, огромное расстояние, но опытные спортсмены умеют расходовать силы. После 200-го километра, говорит Егор, открывается второе дыхание: у велосипедистов это называется "поток", что-то похожее испытывают марафонцы."Тело становится как машина, оно восстанавливается, нет усталости", — объясняет Ковальчук.Ему трудно выделить самые-самые яркие места маршрута, потому что за 33 дня пути он увидел очень многое.Что там смотретьДействительно, маршрут длиной десять тысяч километров, который проезжают за 15 дней, должен быть напичкан событиями и красивыми локациями. Калюжная заверяет, что это оптимальный график — не много, но и не мало, туристы не устанут и не перенасытятся, а увезут домой приятные воспоминания.Вот лишь несколько интересных мест на маршруте. Группа стартует из Томска, здесь туристы посетят кедровник, познакомятся с деревянным зодчеством региона. Иркутск тесно связан с историей восстания декабристов, поэтому гости попадут в два музея, посетят так называемый 130-й квартал. Планируется посетить музей Байкала, нерпинарий и поселок Листвянка. На территории Бурятии уже удастся посетить сам Байкал и побывать на теплых озерах. В Улан-Удэ туристы попробуют слепить местное блюдо, поиграют в кости и постреляют из лука, а также посетят дацаны.В Тыве можно будет услышать горловое пение и попасть на обряд к шаману. "Тыва — невероятно красивый и контрастный регион. Там огромное количество природных зон: на юге верблюды, а на севере олени", — рассказывает Ковальчук.В Республике Хакасия можно будет разгадать древние петроглифы, хотя рядом находится современный музей с голографической экспозицией, поэтому долго думать над загадками не придется. В Красноярском крае нужно будет проехать через Саяно-Шушенскую ГЭС и посетить музей станции. Далее — в поселок Шушенское и на базу Ергаки, где, по словам Юлии Калюжной, воздух такой чистый, что его можно есть ложкой.В Кемеровской области туристам покажут угольный разрез, здесь по-прежнему разъезжают гигантские БелАЗы, а вечером того же дня можно пройти мастер-классы по вышиванию и спеть песни в фольклорном центре. В Шерегеше гости встретятся с коренными жителями — шорцами — и поучаствуют в их обрядах. На козьей и мараловой фермах и на пасеке, конечно, предложат продегустировать местные продукты и даже принять оздоровительные ванны. На курорте Белокуриха гости смогут спокойно отдохнуть и насладиться видами. На территории Телецкого озера предлагают порыбачить и посетить уникальные яблоневые сады, а переночевать можно в уютном глемпинге."Я смотрел глазами людей, которые либо никогда не были в России, либо никогда не были в Сибири. И меня самого очень сильно все удивляло", — вспоминает Ковальчук.Очевидно, составители программы не зря четыре года готовили этот маршрут, они подробно изучили особенности каждого региона.Можно и зимойПервые путешественники могли проехать по "Золотому кольцу Сибири" уже этим летом, но планам помешал COVID-19. Теперь их ждут летом следующего года. К тому же организаторы разрабатывают специальную зимнюю программу, они изучают туристические возможности регионов для этого времени года, когда многие культурные объекты недоступны."Планируется совместить все виды туризма, чтобы было нескучно. Сегодня начинаем формировать пул объектов, которые могут войти в зимний вариант. Хотели бы, чтобы он отличался от летнего интерактивностью. Например, на Байкале могут появиться рыбалка, катание на квадроциклах и купание в термальных источниках", — рассказала Юлия Калюжная.Кот-автостопЕгор Ковальчук несколько дней назад закончил путешествие в родном Томске. По его словам, за все время в пути с ним не случилось ничего экстремального, хотя журналисты упорно продолжали задавать вопросы о встречах с дикими животными или катастрофических поломках. Да, он дважды порвал цепь, хотя такого не бывало за всю карьеру велосипедиста, а из опасных зверей встретил только кота."Животных диких, к сожалению, не было, но была ситуация, когда со мной ехал кот десять километров", — рассказывает путешественник. Вероятно, усатому надо было по делам, и ему повезло встретить велосипедиста.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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