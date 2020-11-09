https://ria.ru/20201109/shushi-1583807206.html
Азербайджан показал кадры из Шуши
Азербайджан показал кадры из Шуши
Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры из города Шуши. Видео доступно на YouTube-канале ведомства. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:40
2020-11-09T18:40
2020-11-09T18:40
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры из города Шуши. Видео доступно на YouTube-канале ведомства.В ролике показана стела с названием города у въезда, а также жилые здания и исторические сооружения. На одном из административных строений военные водрузили флаг Азербайджана.Накануне президент страны Ильхам Алиев в своем обращении к народу сообщил о взятии второго по величине города НКР — Шуши.В понедельник пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что Вооруженные силы НКР не контролируют этот населенный пункт. Однако, по словам премьера Армении Никола Пашиняна, бои за город все еще продолжаются.
https://ria.ru/20201109/karabakh-1583803102.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире