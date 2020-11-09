Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/shushi-1583807206.html
Азербайджан показал кадры из Шуши
Азербайджан показал кадры из Шуши
Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры из города Шуши. Видео доступно на YouTube-канале ведомства. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:40
2020-11-09T18:40
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583804790_18:0:998:551_1400x0_80_0_0_0fb9a0fd8e729d805c02eb09d8ce9663.png
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры из города Шуши. Видео доступно на YouTube-канале ведомства.В ролике показана стела с названием города у въезда, а также жилые здания и исторические сооружения. На одном из административных строений военные водрузили флаг Азербайджана.Накануне президент страны Ильхам Алиев в своем обращении к народу сообщил о взятии второго по величине города НКР — Шуши.В понедельник пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что Вооруженные силы НКР не контролируют этот населенный пункт. Однако, по словам премьера Армении Никола Пашиняна, бои за город все еще продолжаются.
https://ria.ru/20201109/karabakh-1583803102.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583804790_141:0:876:551_1400x0_80_0_0_fbe0b2beabc8283289d2e21be75497a0.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан показал кадры из Шуши

18:40 09.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры из города Шуши. Видео доступно на YouTube-канале ведомства.
В ролике показана стела с названием города у въезда, а также жилые здания и исторические сооружения. На одном из административных строений военные водрузили флаг Азербайджана.
Накануне президент страны Ильхам Алиев в своем обращении к народу сообщил о взятии второго по величине города НКР — Шуши.
В понедельник пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что Вооруженные силы НКР не контролируют этот населенный пункт.
Дом, пострадавший в результате обстрела города Шуша - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
18:19Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Пашинян заявил, что бои за Шуши продолжаются
Однако, по словам премьера Армении Никола Пашиняна, бои за город все еще продолжаются.
 
Никол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Стюардесса рассказала о жестких правилах на курсах профподготовки
00:54Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Карабахе
00:44В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
00:41В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
Лента новостейМолния