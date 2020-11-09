https://ria.ru/20201109/shushi-1583807206.html

Азербайджан показал кадры из Шуши

Азербайджан показал кадры из Шуши

Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры из города Шуши. Видео доступно на YouTube-канале ведомства. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:40

2020-11-09T18:40

2020-11-09T18:40

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры из города Шуши. Видео доступно на YouTube-канале ведомства.В ролике показана стела с названием города у въезда, а также жилые здания и исторические сооружения. На одном из административных строений военные водрузили флаг Азербайджана.Накануне президент страны Ильхам Алиев в своем обращении к народу сообщил о взятии второго по величине города НКР — Шуши.В понедельник пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что Вооруженные силы НКР не контролируют этот населенный пункт. Однако, по словам премьера Армении Никола Пашиняна, бои за город все еще продолжаются.

https://ria.ru/20201109/karabakh-1583803102.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире