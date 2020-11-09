https://ria.ru/20201109/shulginov-1583712948.html

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру на должность министра энергетики

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру на должность министра энергетики

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы "Русгидро" Николая Шульгинова на должность министра энергетики... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:39

2020-11-09T11:39

2020-11-09T11:39

николай шульгинов

михаил мишустин

госдума рф

александр новак

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы "Русгидро" Николая Шульгинова на должность министра энергетики вместо Александра Новака, которого предложил назначить вице-премьером."Кроме того, внесены еще несколько предложений о назначениях на должности федеральных министров. Николая Григорьевича Шульгинова - на должность министра энергетики", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Шульгинов работает в электроэнергетике с 1975 года. С 2015 года возглавлял "Русгидро", одну из крупнейших российских энергокомпаний.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/pravitelstvo-1583702881.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай шульгинов, михаил мишустин, госдума рф, александр новак, политика