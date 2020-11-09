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Мишустин внес в Госдуму кандидатуру на должность министра энергетики
Мишустин внес в Госдуму кандидатуру на должность министра энергетики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы "Русгидро" Николая Шульгинова на должность министра энергетики... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:39
2020-11-09T11:39
николай шульгинов
михаил мишустин
госдума рф
александр новак
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы "Русгидро" Николая Шульгинова на должность министра энергетики вместо Александра Новака, которого предложил назначить вице-премьером."Кроме того, внесены еще несколько предложений о назначениях на должности федеральных министров. Николая Григорьевича Шульгинова - на должность министра энергетики", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Шульгинов работает в электроэнергетике с 1975 года. С 2015 года возглавлял "Русгидро", одну из крупнейших российских энергокомпаний.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/pravitelstvo-1583702881.html
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николай шульгинов, михаил мишустин, госдума рф, александр новак, политика

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру на должность министра энергетики

11:39 09.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов
Председатель правления, генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы "Русгидро" Николая Шульгинова на должность министра энергетики вместо Александра Новака, которого предложил назначить вице-премьером.
"Кроме того, внесены еще несколько предложений о назначениях на должности федеральных министров. Николая Григорьевича Шульгинова - на должность министра энергетики", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
11:05
Путин освободил от обязанностей трех министров правительства России
Шульгинов работает в электроэнергетике с 1975 года. С 2015 года возглавлял "Русгидро", одну из крупнейших российских энергокомпаний.
 
Николай ШульгиновМихаил МишустинГосдума РФАлександр НовакПолитика
 
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