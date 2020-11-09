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Путин проведет 10 ноября заседание Совета глав государств-членов ШОС
Путин проведет 10 ноября заседание Совета глав государств-членов ШОС
Президент России Владимир Путин проведет 10 ноября заседание совета глав государств-членов ШОС в режиме видеоконференции, будет принята Московская декларация,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:07
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шос
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 10 ноября заседание совета глав государств-членов ШОС в режиме видеоконференции, будет принята Московская декларация, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля."Десятого ноября под председательством Владимира Путина состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (в режиме видеоконференции)", - говорится в сообщении.Уточняется, что планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня."По итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов. Предстоящий саммит завершит председательство Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годов", - говорится в сообщении.
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шос, владимир путин, в мире

Путин проведет 10 ноября заседание Совета глав государств-членов ШОС

13:07 09.11.2020 (обновлено: 13:09 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 10 ноября заседание совета глав государств-членов ШОС в режиме видеоконференции, будет принята Московская декларация, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
"Десятого ноября под председательством Владимира Путина состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (в режиме видеоконференции)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
"По итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов. Предстоящий саммит завершит председательство Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годов", - говорится в сообщении.
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