https://ria.ru/20201109/shos-1583733601.html

Путин проведет 10 ноября заседание Совета глав государств-членов ШОС

Путин проведет 10 ноября заседание Совета глав государств-членов ШОС

Президент России Владимир Путин проведет 10 ноября заседание совета глав государств-членов ШОС в режиме видеоконференции, будет принята Московская декларация,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:07

2020-11-09T13:07

2020-11-09T13:09

шос

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 10 ноября заседание совета глав государств-членов ШОС в режиме видеоконференции, будет принята Московская декларация, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля."Десятого ноября под председательством Владимира Путина состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (в режиме видеоконференции)", - говорится в сообщении.Уточняется, что планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня."По итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов. Предстоящий саммит завершит председательство Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 годов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200916/indiya-1577298034.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, владимир путин, в мире