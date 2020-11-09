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Тюменская область
https://ria.ru/20201109/shkolniki-1583778368.html
Тюменские школьники присоединились к проекту "Билет в будущее"
Тюменские школьники присоединились к проекту "Билет в будущее"
Более 17,5 тысяч учащихся 6-11-х классов в Тюменской области присоединились к профориентационному проекту "Билет в будущее", который реализует Союз "Молодые... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:21
2020-11-09T16:21
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Более 17,5 тысяч учащихся 6-11-х классов в Тюменской области присоединились к профориентационному проекту "Билет в будущее", который реализует Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), сообщает департамент образования и науки региона.Тюменская область участвует в проекте в третий раз, занятия проходят с августа по ноябрь на базе 13 образовательных учреждений региона. Бесплатная программа включает профориентационное тестирование, профессиональные пробы, получение рекомендаций. Тюменские школьники прошли уже больше 60 тысяч тестов, которые помогают определить склонности к конкретным профессиям и оценить уровень первичных навыков, в том числе, для детей с ограниченными возможностями. На втором этапе юные тюменцы прошли уже больше тысячи профессиональных проб, где они под руководством наставников выполняли практические задачи по выбранному ими направлению, например проведение химического анализа, расчет бюджета проекта, ремонт двигателя внутреннего сгорания. Кроме того, до 23 ноября в области проходит фестиваль профессий "Билет в будущее", где есть возможность попробовать на практике 90 различных профессий в дистанционно-очном формате, добавили в департаменте.
https://ria.ru/20201107/tyumen-1583513778.html
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тюмень

Тюменские школьники присоединились к проекту "Билет в будущее"

16:21 09.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченики 11-х классов во время урока. Архивное фото
Ученики 11-х классов во время урока. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Более 17,5 тысяч учащихся 6-11-х классов в Тюменской области присоединились к профориентационному проекту "Билет в будущее", который реализует Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), сообщает департамент образования и науки региона.
Тюменская область участвует в проекте в третий раз, занятия проходят с августа по ноябрь на базе 13 образовательных учреждений региона. Бесплатная программа включает профориентационное тестирование, профессиональные пробы, получение рекомендаций.
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Тюменские школьники прошли уже больше 60 тысяч тестов, которые помогают определить склонности к конкретным профессиям и оценить уровень первичных навыков, в том числе, для детей с ограниченными возможностями. На втором этапе юные тюменцы прошли уже больше тысячи профессиональных проб, где они под руководством наставников выполняли практические задачи по выбранному ими направлению, например проведение химического анализа, расчет бюджета проекта, ремонт двигателя внутреннего сгорания.
Кроме того, до 23 ноября в области проходит фестиваль профессий "Билет в будущее", где есть возможность попробовать на практике 90 различных профессий в дистанционно-очном формате, добавили в департаменте.
 
Тюменская областьТюмень
 
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