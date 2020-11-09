https://ria.ru/20201109/sfu-1583398960.html
В Сибири изучили самую полезную рыбу в мире, чтобы научиться ее разводить
В Сибири изучили самую полезную рыбу в мире, чтобы научиться ее разводить
Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) в составе научного коллектива изучили особенности жизни гольца рода Salvilinus из озера Собачье, а... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T03:00
2020-11-09T03:00
2020-11-09T14:38
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский федеральный университет
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) в составе научного коллектива изучили особенности жизни гольца рода Salvilinus из озера Собачье, а также искусственно оплодотворили икру этой рыбы. Это поможет разводить ее в условиях аквакультуры и сделать доступным продуктом питания, ведь, по словам ученых, эта форма гольца содержит рекордное количество омега-3 и является самой полезной рыбой на свете. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Для изучения особенностей жизни гольца — боганидской палии — ученые СФУ совершили экспедицию на озеро Собачье полуострова Таймыр. Эксперты отметили, что сейчас она обитает исключительно в природных водоемах.По словам исследователей, если вылавливать палию в северных озерах, люди очень быстро уничтожат всю популяцию. Альтернативное решение — выяснить, что именно делает ее такой уникальной, и попытаться максимально воссоздать условия, в которых рыба будет хорошо размножаться, сохраняя максимум своих полезных свойств.Она объяснила, что ученые использовали щадящие методы для отбора икры — все манипуляции с рыбами проводили под наркозом, после чего гольцов, послуживших донорами, отпустили обратно в озеро."Полученную икру оплодотворили в искусственных условиях и доставили на Норильский рыбоводно-инкубационный завод — там после окончания инкубации, то есть в начале весны, будущему поколению гольцов предстоит расти и участвовать в последующих экспериментах", — рассказала Рудченко.По ее словам, главная сложность состоит в том, чтобы голец "культурный" сохранил высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот. Для этого нужно узнать, что в большей степени влияет на способность запасать их в организме рыбы. Возможно, дело в пище: мелкие рыбки, на которых голец охотится в таймырских озерах, едят особые водоросли, богатые полезными веществами. Или в ходе эволюции рыба изменилась так, что теперь может самостоятельно производить жирные кислоты."Вопрос о генетической способности к синтезу омега-3 кислот у этих рыб только начинает изучаться. Одна из принципиальных задач на будущее — разработать полноценный корм для гольцов, которые будут жить в условиях рыбного хозяйства. В нашей команде есть генетики, гидробиологи, ихтиологи, рыбоводы — важно подойти к разведению гольца комплексно", — заключила Анастасия Рудченко.Экспедиции и исследование этого вида на всех уровнях дадут хорошие результаты, считают ученые. Со временем исследователи планируют, что блюда из гольца войдут в еженедельное меню жителей России. По их словам, это станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, ежегодно уносящих тысячи жизней.Еще в 2018 году ученые СФУ и Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН доказали, что палия является самой полезной рыбой в мире, сообщили в пресс-службе вуза. Ее секрет, по словам экспертов, кроется в высоком содержании омега-3 кислот, отвечающих за здоровье сердечно-сосудистой и нервной системы, молодость и красоту кожи, профилактику дегенеративных изменений в мозге и предотвращение ожирения. Для сравнения: достаточно съесть всего около 35 граммов филе гольца, чтобы покрыть суточную потребность в омега-3, тогда как привычной для горожан тилапии придется употребить целых 12 килограммов, чтобы достичь аналогичного результата.Исследование провели совместно с сотрудниками Енисейского филиала ФГБУ "Главрыбвод" и Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН.
https://ria.ru/20181109/1532418979.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) в составе научного коллектива изучили особенности жизни гольца рода Salvilinus из озера Собачье, а также искусственно оплодотворили икру этой рыбы. Это поможет разводить ее в условиях аквакультуры и сделать доступным продуктом питания, ведь, по словам ученых, эта форма гольца содержит рекордное количество омега-3 и является самой полезной рыбой на свете. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Для изучения особенностей жизни гольца — боганидской палии — ученые СФУ совершили экспедицию на озеро Собачье полуострова Таймыр. Эксперты отметили, что сейчас она обитает исключительно в природных водоемах.
По словам исследователей, если вылавливать палию в северных озерах, люди очень быстро уничтожат всю популяцию. Альтернативное решение — выяснить, что именно делает ее такой уникальной, и попытаться максимально воссоздать условия, в которых рыба будет хорошо размножаться, сохраняя максимум своих полезных свойств.
"Это очень редкая рыба. Наша задача состояла в том, чтобы изучить биохимические и генетические особенности гольца, исследовать его рацион, а также взять биоматериал у самцов и самок для эксперимента по разведению гольца в условиях аквакультуры", — прокомментировала доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко.
Она объяснила, что ученые использовали щадящие методы для отбора икры — все манипуляции с рыбами проводили под наркозом, после чего гольцов, послуживших донорами, отпустили обратно в озеро.
"Полученную икру оплодотворили в искусственных условиях и доставили на Норильский рыбоводно-инкубационный завод — там после окончания инкубации, то есть в начале весны, будущему поколению гольцов предстоит расти и участвовать в последующих экспериментах", — рассказала Рудченко.
По ее словам, главная сложность состоит в том, чтобы голец "культурный" сохранил высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот. Для этого нужно узнать, что в большей степени влияет на способность запасать их в организме рыбы. Возможно, дело в пище: мелкие рыбки, на которых голец охотится в таймырских озерах, едят особые водоросли, богатые полезными веществами. Или в ходе эволюции рыба изменилась так, что теперь может самостоятельно производить жирные кислоты.
"Вопрос о генетической способности к синтезу омега-3 кислот у этих рыб только начинает изучаться. Одна из принципиальных задач на будущее — разработать полноценный корм для гольцов, которые будут жить в условиях рыбного хозяйства. В нашей команде есть генетики, гидробиологи, ихтиологи, рыбоводы — важно подойти к разведению гольца комплексно", — заключила Анастасия Рудченко.
Экспедиции и исследование этого вида на всех уровнях дадут хорошие результаты, считают ученые. Со временем исследователи планируют, что блюда из гольца войдут в еженедельное меню жителей России. По их словам, это станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, ежегодно уносящих тысячи жизней.
Еще в 2018 году ученые СФУ и Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН доказали, что палия является самой полезной рыбой в мире, сообщили в пресс-службе вуза. Ее секрет, по словам экспертов, кроется в высоком содержании омега-3 кислот, отвечающих за здоровье сердечно-сосудистой и нервной системы, молодость и красоту кожи, профилактику дегенеративных изменений в мозге и предотвращение ожирения. Для сравнения: достаточно съесть всего около 35 граммов филе гольца, чтобы покрыть суточную потребность в омега-3, тогда как привычной для горожан тилапии придется употребить целых 12 килограммов, чтобы достичь аналогичного результата.
Исследование провели совместно с сотрудниками Енисейского филиала ФГБУ "Главрыбвод" и Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН.