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ПСБ запустил в мобильном приложении новый сервис
ПСБ запустил в мобильном приложении новый сервис
ПСБ запустил в мобильном приложении сервис загрузки документов для подтверждения дохода при онлайн-оформлении кредитов наличными, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:12
2020-11-09T16:12
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ПСБ запустил в мобильном приложении сервис загрузки документов для подтверждения дохода при онлайн-оформлении кредитов наличными, сообщает пресс-служба банка. Теперь клиентам ПСБ не требуется посещать отделение для предоставления в банк подтверждающие доход или иные документы для одобрения кредита. "Мы стремимся предложить своим клиентам не только привлекательные ценовые условия по кредитным продуктам, но и сделать максимально простым и быстрым сам процесс получения кредита", - сказала директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ Юлия Михайловская. Она напомнила, что в 2018 году ПСБ запустил возможность оформления кредита наличными по онлайн-заявке, и эта услуга стала у клиентов одной из самых востребованных, поскольку значительно экономит их время. "Новый сервис позволяет клиентам получить кредит без единого визита в офис банка. Все документы, необходимые для одобрения кредита, можно загрузить через мобильное приложение в любое удобное время. Сегодня такая услуга обретает особую актуальность, поскольку позволяет людям реже посещать общественные места", - отметила Михайловская.
https://ria.ru/20201103/faktoring-1582804658.html
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ запустил в мобильном приложении новый сервис

16:12 09.11.2020
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ПСБ запустил в мобильном приложении сервис загрузки документов для подтверждения дохода при онлайн-оформлении кредитов наличными, сообщает пресс-служба банка.
Теперь клиентам ПСБ не требуется посещать отделение для предоставления в банк подтверждающие доход или иные документы для одобрения кредита.
"Мы стремимся предложить своим клиентам не только привлекательные ценовые условия по кредитным продуктам, но и сделать максимально простым и быстрым сам процесс получения кредита", - сказала директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ Юлия Михайловская.
Она напомнила, что в 2018 году ПСБ запустил возможность оформления кредита наличными по онлайн-заявке, и эта услуга стала у клиентов одной из самых востребованных, поскольку значительно экономит их время.
"Новый сервис позволяет клиентам получить кредит без единого визита в офис банка. Все документы, необходимые для одобрения кредита, можно загрузить через мобильное приложение в любое удобное время. Сегодня такая услуга обретает особую актуальность, поскольку позволяет людям реже посещать общественные места", - отметила Михайловская.
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