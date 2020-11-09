https://ria.ru/20201109/servis-1583775726.html
ПСБ запустил в мобильном приложении новый сервис
ПСБ запустил в мобильном приложении новый сервис
ПСБ запустил в мобильном приложении сервис загрузки документов для подтверждения дохода при онлайн-оформлении кредитов наличными, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:12
2020-11-09T16:12
2020-11-09T16:12
банк псб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1400x0_80_0_0_27d90865eaf70bb1866881f8f2bf352f.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ПСБ запустил в мобильном приложении сервис загрузки документов для подтверждения дохода при онлайн-оформлении кредитов наличными, сообщает пресс-служба банка. Теперь клиентам ПСБ не требуется посещать отделение для предоставления в банк подтверждающие доход или иные документы для одобрения кредита. "Мы стремимся предложить своим клиентам не только привлекательные ценовые условия по кредитным продуктам, но и сделать максимально простым и быстрым сам процесс получения кредита", - сказала директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ Юлия Михайловская. Она напомнила, что в 2018 году ПСБ запустил возможность оформления кредита наличными по онлайн-заявке, и эта услуга стала у клиентов одной из самых востребованных, поскольку значительно экономит их время. "Новый сервис позволяет клиентам получить кредит без единого визита в офис банка. Все документы, необходимые для одобрения кредита, можно загрузить через мобильное приложение в любое удобное время. Сегодня такая услуга обретает особую актуальность, поскольку позволяет людям реже посещать общественные места", - отметила Михайловская.
https://ria.ru/20201103/faktoring-1582804658.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1400x0_80_0_0_bc3beb46e8a032a57e9b1cef7a8ee24b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк псб, новости компаний - экономика