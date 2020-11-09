https://ria.ru/20201109/servis-1583775726.html

ПСБ запустил в мобильном приложении новый сервис

ПСБ запустил в мобильном приложении новый сервис

ПСБ запустил в мобильном приложении сервис загрузки документов для подтверждения дохода при онлайн-оформлении кредитов наличными, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:12

2020-11-09T16:12

2020-11-09T16:12

банк псб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ПСБ запустил в мобильном приложении сервис загрузки документов для подтверждения дохода при онлайн-оформлении кредитов наличными, сообщает пресс-служба банка. Теперь клиентам ПСБ не требуется посещать отделение для предоставления в банк подтверждающие доход или иные документы для одобрения кредита. "Мы стремимся предложить своим клиентам не только привлекательные ценовые условия по кредитным продуктам, но и сделать максимально простым и быстрым сам процесс получения кредита", - сказала директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ Юлия Михайловская. Она напомнила, что в 2018 году ПСБ запустил возможность оформления кредита наличными по онлайн-заявке, и эта услуга стала у клиентов одной из самых востребованных, поскольку значительно экономит их время. "Новый сервис позволяет клиентам получить кредит без единого визита в офис банка. Все документы, необходимые для одобрения кредита, можно загрузить через мобильное приложение в любое удобное время. Сегодня такая услуга обретает особую актуальность, поскольку позволяет людям реже посещать общественные места", - отметила Михайловская.

https://ria.ru/20201103/faktoring-1582804658.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика