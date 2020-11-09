https://ria.ru/20201109/servis-1583772634.html
На портале госуслуг запустили сервис для борющихся с COVID-19 медиков
На портале госуслуг запустили сервис для борющихся с COVID-19 медиков
Новый сервис, позволяющий учитывать все предложения и замечания медицинских работников по оказанию медпомощи пациентам с коронавирусом, запущен на Едином... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:57
2020-11-09T15:57
2020-11-09T15:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новый сервис, позволяющий учитывать все предложения и замечания медицинских работников по оказанию медпомощи пациентам с коронавирусом, запущен на Едином портале госуслуг совместно с Минздравом РФ, говорится в сообщении Минцифры РФ."Новый сервис станет инструментом оперативной помощи медикам, ежедневно находящимся в "красной" зоне. При разработке и запуске новых услуг на портале мы оперативно реагируем на потребности извне, учитывая запросы граждан в этот сложный для всех период. Именно поэтому продолжаем выводить на портал сервисы, которые делают общение государства и граждан оперативнее, сокращая количество инстанций для рассмотрения обращений", - сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов, чьи слова приводятся в сообщении.Медицинские работники через специальную форму смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, а также замечания по отсутствию или дефициту лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности больниц койками, порядку организации вакцинации медперсонала."Информация в электронном виде будет сразу направлена руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения вопросов. Все обращения также поступят в Минздрав России для мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях", - отмечается в сообщении.Сервис доступен для пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/rosselkhoznadzor-1583751793.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новый сервис, позволяющий учитывать все предложения и замечания медицинских работников по оказанию медпомощи пациентам с коронавирусом, запущен на Едином портале госуслуг совместно с Минздравом РФ, говорится в сообщении Минцифры РФ.
"Новый сервис станет инструментом оперативной помощи медикам, ежедневно находящимся в "красной" зоне. При разработке и запуске новых услуг на портале мы оперативно реагируем на потребности извне, учитывая запросы граждан в этот сложный для всех период. Именно поэтому продолжаем выводить на портал сервисы, которые делают общение государства и граждан оперативнее, сокращая количество инстанций для рассмотрения обращений", - сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов, чьи слова приводятся в сообщении.
Медицинские работники через специальную форму смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, а также замечания по отсутствию или дефициту лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности больниц койками, порядку организации вакцинации медперсонала.
"Информация в электронном виде будет сразу направлена руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения вопросов. Все обращения также поступят в Минздрав России для мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях", - отмечается в сообщении.
Сервис доступен для пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.