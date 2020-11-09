https://ria.ru/20201109/sandu-1583731013.html

Санду пообещала распустить парламент в случае победы на выборах

Санду пообещала распустить парламент в случае победы на выборах

Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что в случае победы на выборах главы республики... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:54

2020-11-09T12:54

2020-11-09T12:54

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что в случае победы на выборах главы республики она найдет законный способ распустить парламент и провести досрочные выборы.Экс-премьер полагает, что депутаты не справляются со своей работой, а политический кризис влияет на экономическую ситуацию в стране.Она также намерена создать проект госбюджета на 2021 год, которы будет сосредоточен на поддержке граждан. Санду обещает изыскать дополнительные средства за счет сокращения расходов аппарата президента. Вторым возможным источником доходов госбюджета Санду считает получение международных грантов. Особая помощь будет предоставлена малоимущим пенсионерам.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.

https://ria.ru/20201109/moldaviya-1583719785.html

https://ria.ru/20201106/dodon-1583343900.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире