Санду пообещала распустить парламент в случае победы на выборах
© РИА Новости / Максим БлиновКандидат на пост президента Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе,
КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что в случае победы на выборах главы республики она найдет законный способ распустить парламент и провести досрочные выборы.
"Если я стану президентом, я найду законные способы, чтобы распустить парламент, чтобы депутаты работали на благо людей", - заявила Санду на брифинге.
Экс-премьер полагает, что депутаты не справляются со своей работой, а политический кризис влияет на экономическую ситуацию в стране.
Она также намерена создать проект госбюджета на 2021 год, которы будет сосредоточен на поддержке граждан. Санду обещает изыскать дополнительные средства за счет сокращения расходов аппарата президента. Вторым возможным источником доходов госбюджета Санду считает получение международных грантов. Особая помощь будет предоставлена малоимущим пенсионерам.
В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.