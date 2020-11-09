https://ria.ru/20201109/sandu-1583724493.html

Санду заявила, что займется восстановлением отношений с Россией

Санду заявила, что займется восстановлением отношений с Россией

Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что сосредоточится на восстановлении отношений с... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:27

2020-11-09T12:27

2020-11-09T23:20

президентские выборы в молдавии — 2020

россия

майя санду

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что сосредоточится на восстановлении отношений с Россией, если победит на выборах главы республики."Я сосредоточусь на восстановлении отношений с РФ на базе национальных интересов Молдавии. Нам нужно решить проблемы наших граждан, работающих в РФ, вернуть экспорт на российский рынок", — заявила Санду на брифинге в понедельник.Также она считает необходимым провести серьезный диалог с Россией при участии других международных партнеров на тему решения приднестровского конфликта.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.

https://ria.ru/20201109/moldaviya-1583719785.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, россия, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире