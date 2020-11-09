https://ria.ru/20201109/samolet-1583828475.html
Летевший на Камчатку самолет вернулся в Москву из-за угроз "минирования"
Летевший на Камчатку самолет вернулся в Москву из-за угроз "минирования"
Пассажирский самолет сообщением Москва – Петропавловск-Камчатский, на борту которого находились более 220 человек, вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:16
2020-11-09T21:16
2020-11-09T21:16
москва
петропавловск-камчатский
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пассажирский самолет сообщением Москва – Петропавловск-Камчатский, на борту которого находились более 220 человек, вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за неадекватного поведения пассажира и угроз "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорт "Шереметьево" вернулся самолет рейса Москва – Петропавловск-Камчатский из-за неадекватного пассажира и угроз о "минировании", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего на борту воздушного судна находились 224 человека. В аэропорту Шереметьево самолет прошел дополнительный досмотр, сообщение о "минировании" оказалось ложным.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/samolet-1583753354.html
москва
петропавловск-камчатский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петропавловск-камчатский, шереметьево (аэропорт), происшествия