https://ria.ru/20201109/ryba-1583677574.html

В ДФО планируют открыть первый рыбный рынок с аукционами и кафе

В ДФО планируют открыть первый рыбный рынок с аукционами и кафе

Резидент Свободного порта Владивосток компания "Фар Лайн ДВ" планирует в 2024 году завершить строительство рыбного рынка в центре Владивостока, сообщает... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T07:17

2020-11-09T07:17

2020-11-09T07:17

владивосток

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Резидент Свободного порта Владивосток компания "Фар Лайн ДВ" планирует в 2024 году завершить строительство рыбного рынка в центре Владивостока, сообщает правительство Приморья."Фар Лайн ДВ" реализует проект строительства первого на Дальнем Востоке специализированного рыбного рынка в районе Корабельной набережной Владивостока. Компания ранее представила свой проект на заседании совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья под руководством губернатора Олега Кожемяко.На территории планируется разместить помещения для хранения живой рыбы и других морепродуктов, площади для рыночной торговли, аукционные площадки, кафе. Инвестиции в проект составят 2,7 миллиарда рублей.Сейчас на Дальнем Востоке нет рыбных рынков, представляющих собой функциональные комплексы с ресторанами, фуд-кортами и ритейлом. За основу концепции проекта рыбного рынка во Владивостоке брались примеры рынков и фуд-кортов Мадрида, Токио, Сеула, Пусана и Сиднея. Ранее министерство развития Дальнего Востока и Арктики сообщало, что мэрия Владивостока заключила договор аренды с "Фар Лайн ДВ" на участок площадью 7,9 тысячи квадратных метров недалеко от пилонов Золотого моста. Основным партнером проекта стала компания ООО "Акватехнологии".В Приморье действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.

https://ria.ru/20201109/sfu-1583398960.html

https://ria.ru/20200923/ryba-1577632730.html

владивосток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, экономика