В ДФО планируют открыть первый рыбный рынок с аукционами и кафе
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Резидент Свободного порта Владивосток компания "Фар Лайн ДВ" планирует в 2024 году завершить строительство рыбного рынка в центре Владивостока, сообщает правительство Приморья.
"Фар Лайн ДВ" реализует проект строительства первого на Дальнем Востоке специализированного рыбного рынка в районе Корабельной набережной Владивостока. Компания ранее представила свой проект на заседании совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья под руководством губернатора Олега Кожемяко.
"Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, на данный момент выполнены инженерные изыскания, подготовлен проект охранных зон объектов культурного наследия. Также в октябре утвержден проект планировки территорий. Завершить строительство рынка и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году", – говорится в сообщении.
На территории планируется разместить помещения для хранения живой рыбы и других морепродуктов, площади для рыночной торговли, аукционные площадки, кафе. Инвестиции в проект составят 2,7 миллиарда рублей.
Сейчас на Дальнем Востоке нет рыбных рынков, представляющих собой функциональные комплексы с ресторанами, фуд-кортами и ритейлом. За основу концепции проекта рыбного рынка во Владивостоке брались примеры рынков и фуд-кортов Мадрида, Токио, Сеула, Пусана и Сиднея. Ранее министерство развития Дальнего Востока и Арктики сообщало, что мэрия Владивостока заключила договор аренды с "Фар Лайн ДВ" на участок площадью 7,9 тысячи квадратных метров недалеко от пилонов Золотого моста. Основным партнером проекта стала компания ООО "Акватехнологии".
В Приморье действует государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на 2020-2027 годы. Ее целью является рост объема выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в крае в 1,5 раза к 2027 году за счет увеличения вылова, развития аквакультуры и укрепления позиций приморских компаний на российском и мировом рынках.
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