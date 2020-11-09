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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201109/rubl-1583691807.html
Курс рубля вырос к доллару и евро
Курс рубля вырос к доллару и евро
Курс рубля повышается к доллару и евро в начале первой торговой сессии недели на фоне дорожающей нефти. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:17
2020-11-09T10:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Курс рубля повышается к доллару и евро в начале первой торговой сессии недели на фоне дорожающей нефти.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 24 копейки, до 77,17 рубля, курс евро - на 21 копейку, до 91,8 рубля.Стоимость нефти растет на 2,6%, до 40,5 доллара за баррель по марке Brent.
https://ria.ru/20201105/tseny-na-neft-padayut--1582849647.html
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цены на нефть, brent, экономика

Курс рубля вырос к доллару и евро

10:17 09.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Курс рубля повышается к доллару и евро в начале первой торговой сессии недели на фоне дорожающей нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 24 копейки, до 77,17 рубля, курс евро - на 21 копейку, до 91,8 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
 
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