https://ria.ru/20201109/rubl-1583691807.html
Курс рубля вырос к доллару и евро
Курс рубля вырос к доллару и евро
Курс рубля повышается к доллару и евро в начале первой торговой сессии недели на фоне дорожающей нефти. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:17
2020-11-09T10:17
2020-11-09T10:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Курс рубля повышается к доллару и евро в начале первой торговой сессии недели на фоне дорожающей нефти.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 24 копейки, до 77,17 рубля, курс евро - на 21 копейку, до 91,8 рубля.Стоимость нефти растет на 2,6%, до 40,5 доллара за баррель по марке Brent.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, brent, экономика