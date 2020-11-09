https://ria.ru/20201109/reka-1583765826.html
Природнадзор в ХМАО не согласился с рейтингом самых грязных рек
Природнадзор в ХМАО не согласился с рейтингом самых грязных рек
Рейтинг, опубликованный изданием "Коммерсант", где Обь называется самой загрязненной рекой России, не соответствует реальному состоянию водоема, а сам список... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:20
2020-11-09T15:20
2020-11-09T15:20
ханты-мансийский автономный округ
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
обь
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноя - РИА Новости. Рейтинг, опубликованный изданием "Коммерсант", где Обь называется самой загрязненной рекой России, не соответствует реальному состоянию водоема, а сам список искажает сведения официальных ведомств, заявили РИА Новости в Природнадзоре Ханты-Мансийского автономного округа.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на доклад Минприроды РФ сообщал, что Обь является лидером рейтинга российских рек по числу зафиксированных случаев экстремального загрязнения. В Оби, как подчеркивала газета, "почти вся таблица Менделеева", а предельно допустимые концентрации нефтепродуктов местами превышены в 9-10 раз. В 2017 году река, как отмечало издание, потеряла питьевое значение, чем обязана заводам, в том числе на территории югорских городов, не все из которых "обзавелись современными очистными сооружениями".Как подчеркнули в службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений (Природнадзор) Югры, в информационном поле регулярно появляются многочисленные рейтинги или, которые "искажают официальные сведения, публикуемые непосредственно Росгидрометом или Минприроды России"."Проанализировав антирейтинг российских рек по уровню загрязнения, опубликованный в газете "Коммерсант" 2 ноября, Природнадзор Югры считает, что он не соответствует реальному состоянию вод реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе", - заявили в ведомстве, отметив, что опираются на объективную статистику, говорящую об улучшении состояния окружающей среды в регионе.В службе согласились, что, исходя из сведений Росгидромета, воды реки Обь отнесены к категории "загрязненные", и в них отмечается постоянное повышенное содержание соединений металлов, однако связано это с естественной особенностью речных вод, с заболоченностью территории региона."Что касается нефтепродуктов, то по результатам наблюдений Росгидромета их концентрации на реке Обь в пределах автономного округа снизились в пять-восемь раз... До 0,5-0,8 предельно допустимой концентрации в 2020 году", - подчеркнули в Природнадзоре Югры.В ведомстве уточнили, что наблюдается позитивная динамика состояния поверхностных вод Оби, это связано со значительным снижением техногенной нагрузки за счет реализации природоохранных мероприятий предприятиями ТЭК. В частности, число аварийных инцидентов на нефтепромысловых трубопроводах с 2010 года в Югре сократилось в три раза, до 1 417, а площади нефтезагрязненных земель - вдвое, до 2,7 тысячи гектара, добавили в окружном Природнадзоре.
https://ria.ru/20201106/reka-1583344999.html
ханты-мансийский автономный округ
обь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), обь, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноя - РИА Новости.
Рейтинг, опубликованный изданием "Коммерсант"
, где Обь
называется самой загрязненной рекой России, не соответствует реальному состоянию водоема, а сам список искажает сведения официальных ведомств, заявили РИА Новости в Природнадзоре Ханты-Мансийского автономного округа
.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на доклад Минприроды
РФ сообщал, что Обь является лидером рейтинга российских рек по числу зафиксированных случаев экстремального загрязнения. В Оби, как подчеркивала газета, "почти вся таблица Менделеева", а предельно допустимые концентрации нефтепродуктов местами превышены в 9-10 раз. В 2017 году река, как отмечало издание, потеряла питьевое значение, чем обязана заводам, в том числе на территории югорских городов, не все из которых "обзавелись современными очистными сооружениями".
Как подчеркнули в службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений (Природнадзор) Югры, в информационном поле регулярно появляются многочисленные рейтинги или, которые "искажают официальные сведения, публикуемые непосредственно Росгидрометом
или Минприроды России".
"Проанализировав антирейтинг российских рек по уровню загрязнения, опубликованный в газете "Коммерсант" 2 ноября, Природнадзор Югры считает, что он не соответствует реальному состоянию вод реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе", - заявили в ведомстве, отметив, что опираются на объективную статистику, говорящую об улучшении состояния окружающей среды в регионе.
В службе согласились, что, исходя из сведений Росгидромета, воды реки Обь отнесены к категории "загрязненные", и в них отмечается постоянное повышенное содержание соединений металлов, однако связано это с естественной особенностью речных вод, с заболоченностью территории региона.
"Что касается нефтепродуктов, то по результатам наблюдений Росгидромета их концентрации на реке Обь в пределах автономного округа снизились в пять-восемь раз... До 0,5-0,8 предельно допустимой концентрации в 2020 году", - подчеркнули в Природнадзоре Югры.
В ведомстве уточнили, что наблюдается позитивная динамика состояния поверхностных вод Оби, это связано со значительным снижением техногенной нагрузки за счет реализации природоохранных мероприятий предприятиями ТЭК. В частности, число аварийных инцидентов на нефтепромысловых трубопроводах с 2010 года в Югре сократилось в три раза, до 1 417, а площади нефтезагрязненных земель - вдвое, до 2,7 тысячи гектара, добавили в окружном Природнадзоре.