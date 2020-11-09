https://ria.ru/20201109/razgovor-1583722509.html

Путин в ближайшее время поговорит с Асадом по видеотрансляции

Путин в ближайшее время поговорит с Асадом по видеотрансляции

Президент России Владимир Путин в ближайшее время пообщается со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:21

2020-11-09T12:21

2020-11-09T12:21

башар асад

дмитрий песков

владимир путин

сирия

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время пообщается со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Ново-Огарево, ряд встреч, в самое ближайшее время мы ожидаем видеоконференцию президента с его коллегой из Сирии Башаром Асадом", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20201108/vybory-1583569624.html

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, дмитрий песков, владимир путин, сирия, в мире