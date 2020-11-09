https://ria.ru/20201109/razgovor-1583722509.html
Путин в ближайшее время поговорит с Асадом по видеотрансляции
Путин в ближайшее время поговорит с Асадом по видеотрансляции
Президент России Владимир Путин в ближайшее время пообщается со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:21
2020-11-09T12:21
2020-11-09T12:21
башар асад
дмитрий песков
владимир путин
сирия
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время пообщается со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Ново-Огарево, ряд встреч, в самое ближайшее время мы ожидаем видеоконференцию президента с его коллегой из Сирии Башаром Асадом", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20201108/vybory-1583569624.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башар асад, дмитрий песков, владимир путин, сирия, в мире