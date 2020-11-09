https://ria.ru/20201109/radchenko-1583816652.html

Мишустин назначил врио главы Минприроды Светлану Радченко

Мишустин назначил врио главы Минприроды Светлану Радченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил временно исполняющей обязанности главы Минприроды заместителя министра Светлану Радченко, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:36

2020-11-09T19:36

2020-11-09T19:42

светлана радченко

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил временно исполняющей обязанности главы Минприроды заместителя министра Светлану Радченко, сообщается на сайте кабмина.В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности главы Минприроды. Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на эту должность."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении врио глав трёх федеральных министерств ... В министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь – заместитель министра Светлана Радченко", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201109/transport-1583816779.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана радченко, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), политика