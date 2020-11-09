https://ria.ru/20201109/radchenko-1583816652.html
Мишустин назначил врио главы Минприроды Светлану Радченко
Мишустин назначил врио главы Минприроды Светлану Радченко
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил временно исполняющей обязанности главы Минприроды заместителя министра Светлану Радченко, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:36
2020-11-09T19:36
2020-11-09T19:42
светлана радченко
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил временно исполняющей обязанности главы Минприроды заместителя министра Светлану Радченко, сообщается на сайте кабмина.В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности главы Минприроды. Мишустин сообщил, что внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на эту должность."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении врио глав трёх федеральных министерств ... В министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь – заместитель министра Светлана Радченко", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201109/transport-1583816779.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана радченко, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), политика