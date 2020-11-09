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Путин подписал закон о национальной системе прослеживаемости товаров
Путин подписал закон о национальной системе прослеживаемости товаров
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:07
2020-11-09T15:07
евразийский экономический союз
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Создание такой системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно закону, перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и критерии, применяемые при их отборе для включения в этот перечень, утвердит правительство РФ.Федеральная налоговая служба (ФНС) должна будет в установленном кабмином порядке обеспечить создание, внедрение и сопровождение НСПТ, а также обмен информацией с другими госинформсистемами и контроль за операциями с прослеживаемыми товарами. А организации и индивидуальные предприниматели при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны обеспечить получение счетов-фактур, в том числе корректировочных, в электронной форме.Налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, будут обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с ними и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. При этом случаи и порядок их представления установит правительство.Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, но большая часть его норм начнет действовать с 1 июля 2021 года. Принятие и реализация закона позволят создать условия для исключения схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтвердить законность оборота товаров и обеспечить контроль за связанными с ним операциями, пояснял ранее кабмин.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые, табачные изделия, лекарства, обувь. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров других категорий - цифровые коды.
https://ria.ru/20191202/1561850330.html
https://ria.ru/20201103/zakon-1582820590.html
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евразийский экономический союз, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, экономика

Путин подписал закон о национальной системе прослеживаемости товаров

15:07 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Создание такой системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно закону, перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и критерии, применяемые при их отборе для включения в этот перечень, утвердит правительство РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2019
2 декабря 2019, 14:25
Путин утвердил ратификацию соглашения ЕАЭС о прослеживаемости товаров
Федеральная налоговая служба (ФНС) должна будет в установленном кабмином порядке обеспечить создание, внедрение и сопровождение НСПТ, а также обмен информацией с другими госинформсистемами и контроль за операциями с прослеживаемыми товарами. А организации и индивидуальные предприниматели при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны обеспечить получение счетов-фактур, в том числе корректировочных, в электронной форме.
Налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, будут обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с ними и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. При этом случаи и порядок их представления установит правительство.
Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, но большая часть его норм начнет действовать с 1 июля 2021 года. Принятие и реализация закона позволят создать условия для исключения схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтвердить законность оборота товаров и обеспечить контроль за связанными с ним операциями, пояснял ранее кабмин.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые, табачные изделия, лекарства, обувь. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров других категорий - цифровые коды.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 13:14
Совфед одобрил закон о национальной системе прослеживаемости товаров
 
Евразийский экономический союзФедеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинЭкономика
 
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