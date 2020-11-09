Путин подписал закон о национальной системе прослеживаемости товаров
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Создание такой системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно закону, перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и критерии, применяемые при их отборе для включения в этот перечень, утвердит правительство РФ.
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Федеральная налоговая служба (ФНС) должна будет в установленном кабмином порядке обеспечить создание, внедрение и сопровождение НСПТ, а также обмен информацией с другими госинформсистемами и контроль за операциями с прослеживаемыми товарами. А организации и индивидуальные предприниматели при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны обеспечить получение счетов-фактур, в том числе корректировочных, в электронной форме.
Налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, будут обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с ними и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. При этом случаи и порядок их представления установит правительство.
Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, но большая часть его норм начнет действовать с 1 июля 2021 года. Принятие и реализация закона позволят создать условия для исключения схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также подтвердить законность оборота товаров и обеспечить контроль за связанными с ним операциями, пояснял ранее кабмин.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые, табачные изделия, лекарства, обувь. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров других категорий - цифровые коды.