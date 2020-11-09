https://ria.ru/20201109/putin-1583729189.html
Регионам выделят дополнительные средства на лекарства от COVID-19
Регионам выделят дополнительные средства на лекарства от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:46
2020-11-09T12:46
2020-11-09T12:57
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19, сообщается на сайте Кремля в понедельник."Правительству Российской Федерации: выделить дополнительно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях...", - говорится в опубликованном перечне поручений.Кроме того, средства выделяются на закупку средств индивидуальной защиты, увеличение объемов тестирования населения на наличие такой инфекции, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медицинских работников, укрепление материально-технической базы медицинских организаций и иные мероприятия, направленные на борьбу с этой инфекцией.Согласно сообщению, поручение необходимо исполнить до 10 ноября 2020 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/covid-daily-1583689279.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество