https://ria.ru/20201109/putin-1583729189.html

Регионам выделят дополнительные средства на лекарства от COVID-19

Регионам выделят дополнительные средства на лекарства от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:46

2020-11-09T12:46

2020-11-09T12:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577660828_0:259:3018:1957_1400x0_80_0_0_96ca5a7c72d46e3b56cc55190f2dd43f.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19, сообщается на сайте Кремля в понедельник."Правительству Российской Федерации: выделить дополнительно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях...", - говорится в опубликованном перечне поручений.Кроме того, средства выделяются на закупку средств индивидуальной защиты, увеличение объемов тестирования населения на наличие такой инфекции, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медицинских работников, укрепление материально-технической базы медицинских организаций и иные мероприятия, направленные на борьбу с этой инфекцией.Согласно сообщению, поручение необходимо исполнить до 10 ноября 2020 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/covid-daily-1583689279.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество