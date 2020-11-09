В Минске проходит протестное шествие пенсионеров
14:34 09.11.2020 (обновлено: 15:49 09.11.2020)
МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Протестное шествие пенсионеров проходит в понедельник в Минске на центральном проспекте города - проспекте Независимости, передает корреспондент РИА Новости.
Несанкционированное массовое мероприятие стартовало около 14.00 (совпадает с мск) от Красного костела на площади Независимости, где расположен также Дом правительства Белоруссии. Колонна, в составе которой в основном люди пенсионного возраста, движется по пешеходной части проспекта Независимости на площадь Якуба Коласа. Визуально в акции участвует несколько сотен человек, но по ходу шествия к ней присоединяются новые участники.
Протестующие, которых визуально несколько сотен, скандируют антиправительственные лозунги и держат в руках плакаты соответствующего содержания. Многие из них несут оппозиционные бело-красно-белые флаги.
Правоохранители наблюдают за происходящим, но никого не задерживают. Один из милиционеров в мегафон призывает присутствующих разойтись, но люди на это не реагируют.
Предыдущее аналогичное шествие пенсионеров было организовано неделю назад, маршрут был такой же. Пенсионеры традиционно проводят несанкционированные массовые мероприятия в Минске по понедельникам. В целом же протестные акции в Белоруссии проходят в различных форматах: это акции медиков, студентов, инвалидов, пенсионеров, женщин, а также воскресные оппозиционные мероприятия "для всех желающих".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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