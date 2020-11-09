https://ria.ru/20201109/prokat-1583714410.html

Комедия "Ведьмы" лидирует в прокате России и СНГ вторую неделю подряд

Комедия "Ведьмы" лидирует в прокате России и СНГ вторую неделю подряд

Комедия в жанре фэнтези режиссера Роберта Земекиса "Ведьмы" вторую неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 67,3 миллиона рублей за выходные РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:55

2020-11-09T11:55

2020-11-09T11:55

культура

кино и сериалы

новости культуры

энн хэтэуэй

роман мадянов

сергей безруков

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Комедия в жанре фэнтези режиссера Роберта Земекиса "Ведьмы" вторую неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 67,3 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.Согласно сюжету фильма, после гибели родителей мальчик переезжает жить к бабушке. Та вскоре замечает, что в их городке находятся ведьмы, которые хотят превратить ее внука в какое-нибудь животное. Поэтому женщина решает спрятаться в самом шикарном отеле Алабамы, но она не знает, что именно в этом отеле решает устроить тайный шабаш самая главная ведьма. Роль главной ведьмы в картине исполнила американская актриса Энн Хэтэуэй.На втором месте в рейтинге фильм Вадима Шмелева "Подольские курсанты", собравший за выходные 38,3 миллиона рублей. Картина рассказывает о подвиге командиров и курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ, героически сражавшихся на подступах к Москве на Варшавском шоссе в 1941 году. Главные роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Роман Мадянов, Екатерина Редникова.На третьем месте в рейтинге американская комедия Тима Хилла "Дедушка нелегкого поведения", собравшая за выходные 29,3 миллиона рублей, информирует портал.

https://ria.ru/20201029/premera--1581975718.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй, роман мадянов, сергей безруков