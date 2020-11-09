https://ria.ru/20201109/proezdnye-1583836420.html

В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт

В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт

Проездные студентов вузов и колледжей Подмосковья заблокируют до 29 ноября включительно, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T22:39

2020-11-09T22:39

2020-11-09T22:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Проездные студентов вузов и колледжей Подмосковья заблокируют до 29 ноября включительно, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства."Приостановление: возможности использования единой транспортной карты учащегося Московской области для обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования для проезда в городском и пригородном сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях) с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно)", - следует из документа.Кроме этого, с 16 ноября по 29 ноября студенты вузов и колледжей региона не смогут приобретать льготные билеты для проезда на железнодорожном транспорте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583721935.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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