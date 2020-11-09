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https://ria.ru/20201109/proezdnye-1583836420.html
В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
Проездные студентов вузов и колледжей Подмосковья заблокируют до 29 ноября включительно, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T22:39
2020-11-09T22:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Проездные студентов вузов и колледжей Подмосковья заблокируют до 29 ноября включительно, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства."Приостановление: возможности использования единой транспортной карты учащегося Московской области для обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования для проезда в городском и пригородном сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях) с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно)", - следует из документа.Кроме этого, с 16 ноября по 29 ноября студенты вузов и колледжей региона не смогут приобретать льготные билеты для проезда на железнодорожном транспорте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583721935.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт

22:39 09.11.2020
 
© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектричка прибывает на станцию Каланчевская Московского центрального диаметра
Электричка прибывает на станцию Каланчевская Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Проездные студентов вузов и колледжей Подмосковья заблокируют до 29 ноября включительно, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства.
"Приостановление: возможности использования единой транспортной карты учащегося Московской области для обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования для проезда в городском и пригородном сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях) с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года (включительно)", - следует из документа.
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Кроме этого, с 16 ноября по 29 ноября студенты вузов и колледжей региона не смогут приобретать льготные билеты для проезда на железнодорожном транспорте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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