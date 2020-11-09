https://ria.ru/20201109/proekty-1583775382.html

Определены топ-10 соцпроектов, подданных на конкурс "Сердце лидера"

Определены топ-10 соцпроектов, подданных на конкурс "Сердце лидера"

Десять лучших социальных проектов, реализованных в рамках задания "Сердце лидера" конкурса "Лидеры России 2020" – флагманского проекта президентской платформы... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:10

2020-11-09T16:10

2020-11-09T16:10

алексей комиссаров

общество

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Десять лучших социальных проектов, реализованных в рамках задания "Сердце лидера" конкурса "Лидеры России 2020" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" получили награды на церемонии, которая прошла в онлайн-формате, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Выполнение задания "Сердце лидера" являлось обязательным условием для выхода в суперфинал конкурса "Лидеры России". "Всего поступило более 21 тысячи идей соцпроектов, направленных на решение актуальных проблем. Участники дистанционного этапа оценивали проекты друг друга и ранжировали, по их мнению, в порядке полезности для общества. Таким образом был сформирован рейтинг 1000 лучших проектов. Затем эксперты отсматривали каждый проект и оценивали по таким критериям, как польза для общества, актуальность, масштабность и так далее. В результате были определены 10 лучших социальных проектов задания "Сердце лидера" третьего сезона конкурса", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова.Среди победителей - проект "Сердце фермера" предусматривающий создание онлайн-карты участков полей фермеров или агрохолдингов, где можно безвозмездно собрать и забрать продукцию, электронная платформа - помощник врача "Бережливая диспансеризация", проект "Хорошее дело", помогающий детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или нуждающимся в социальной поддержке, в выборе актуальной профессии, и другие.

https://ria.ru/20201028/konkurs-1581929379.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей комиссаров, общество