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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/problema-1583688750.html
FT назвала главную проблему для Байдена после вступления в должность
FT назвала главную проблему для Байдена после вступления в должность
Джо Байден после вступления в должность президента США столкнется с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов в... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T09:56
2020-11-09T09:56
выборы президента сша — 2020
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Джо Байден после вступления в должность президента США столкнется с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.По прогнозам специалистов, демократ унаследует "потенциально катастрофическую ситуацию", связанную с резким ростом зараженных и осложняющуюся недоверием населения к врачам и медицинским рекомендациям.Ранее Байден заявил о планах создания группы советников для выработки плана по борьбе с коронавирусом. Демократ подчеркнул, что не будет "жалеть сил и обязательств, чтобы обратить вспять пандемию".По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем.&nbsp;Трамп&nbsp;не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/tramp-1583622992.html
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коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

FT назвала главную проблему для Байдена после вступления в должность

09:56 09.11.2020
 
© REUTERS / Jim BourgКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© REUTERS / Jim Bourg
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Джо Байден после вступления в должность президента США столкнется с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.
По прогнозам специалистов, демократ унаследует "потенциально катастрофическую ситуацию", связанную с резким ростом зараженных и осложняющуюся недоверием населения к врачам и медицинским рекомендациям.
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
Итог выборов в США: проиграло большинство
"Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения", — предупредил бывший руководитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден.
Ранее Байден заявил о планах создания группы советников для выработки плана по борьбе с коронавирусом. Демократ подчеркнул, что не будет "жалеть сил и обязательств, чтобы обратить вспять пандемию".
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
Президент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 15:50
Стало известно, при каком условии Трамп передаст власть Байдену
 
Выборы президента США — 2020Коронавирус COVID-19Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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