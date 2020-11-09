FT назвала главную проблему для Байдена после вступления в должность
© REUTERS / Jim BourgКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Джо Байден после вступления в должность президента США столкнется с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.
По прогнозам специалистов, демократ унаследует "потенциально катастрофическую ситуацию", связанную с резким ростом зараженных и осложняющуюся недоверием населения к врачам и медицинским рекомендациям.
"Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения", — предупредил бывший руководитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден.
Ранее Байден заявил о планах создания группы советников для выработки плана по борьбе с коронавирусом. Демократ подчеркнул, что не будет "жалеть сил и обязательств, чтобы обратить вспять пандемию".
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.