https://ria.ru/20201109/problema-1583688750.html

FT назвала главную проблему для Байдена после вступления в должность

FT назвала главную проблему для Байдена после вступления в должность

Джо Байден после вступления в должность президента США столкнется с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов в... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T09:56

2020-11-09T09:56

2020-11-09T09:56

выборы президента сша — 2020

коронавирус covid-19

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Джо Байден после вступления в должность президента США столкнется с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.По прогнозам специалистов, демократ унаследует "потенциально катастрофическую ситуацию", связанную с резким ростом зараженных и осложняющуюся недоверием населения к врачам и медицинским рекомендациям.Ранее Байден заявил о планах создания группы советников для выработки плана по борьбе с коронавирусом. Демократ подчеркнул, что не будет "жалеть сил и обязательств, чтобы обратить вспять пандемию".По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/tramp-1583622992.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире