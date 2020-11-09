https://ria.ru/20201109/priyut-1583739742.html
В иркутском приюте, где нашли мертвых собак и щенков, выявили нарушения
В иркутском приюте, где нашли мертвых собак и щенков, выявили нарушения
В приюте для бездомных животных "Пять звезд" в селе Карлук Иркутской области выявили нарушения, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:37
2020-11-09T13:37
2020-11-09T14:13
иркутская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575337370_0:117:3071:1844_1400x0_80_0_0_9f54d63cfeaecdea23a0e0c25503945c.jpg
ИРКУТСК, 9 ноя — РИА Новости. В приюте для бездомных животных "Пять звезд" в селе Карлук Иркутской области выявили нарушения, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук при проверке нашла там много мертвых взрослых собак и щенков. После этого она обратилась с заявлением в региональную службу ветеринарии. В качестве доказательств прилагалось видео, которое инспектор также опубликовала в соцсетях.Местные СМИ пишут, что в распространенном ролике голос за кадром говорит, что на территории приюта "все в крови", а холодильники заполнены трупами. Иркутяне запустили петицию, авторы которой утверждают, что хозяин "Пяти звезд" убил более 50 тысяч животных. Там также сказано, что приют не имеет законного статуса, собак и кошек массово истребляют при отлове, а выжившие вскоре гибнут от голода, жажды и инфекций."Выявлены нарушения правил содержания животных, в том числе правил карантинирования <...>, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек", — говорится в релизе кабмина по результатам предварительной проверки.В Карлук также прибыли зоозащитники и изъяли выживших питомцев. В региональном кабмине заявили, что это усложнило ревизию, которая продлится до 2 декабря.
https://ria.ru/20200514/1571404709.html
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575337370_62:0:2793:2048_1400x0_80_0_0_e55269ea750dc0c4a6c46b23954cfe7f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, происшествия
ИРКУТСК, 9 ноя — РИА Новости.
В приюте для бездомных животных "Пять звезд" в селе Карлук Иркутской области
выявили нарушения, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук при проверке нашла там много мертвых взрослых собак и щенков. После этого она обратилась с заявлением в региональную службу ветеринарии. В качестве доказательств прилагалось видео, которое инспектор также опубликовала в соцсетях.
Местные СМИ пишут, что в распространенном ролике голос за кадром говорит, что на территории приюта "все в крови", а холодильники заполнены трупами. Иркутяне запустили петицию, авторы которой утверждают, что хозяин "Пяти звезд" убил более 50 тысяч животных. Там также сказано, что приют не имеет законного статуса, собак и кошек массово истребляют при отлове, а выжившие вскоре гибнут от голода, жажды и инфекций.
"Выявлены нарушения правил содержания животных, в том числе правил карантинирования <...>, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек", — говорится в релизе кабмина по результатам предварительной проверки.
В Карлук также прибыли зоозащитники и изъяли выживших питомцев. В региональном кабмине заявили, что это усложнило ревизию, которая продлится до 2 декабря.