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В иркутском приюте, где нашли мертвых собак и щенков, выявили нарушения
В иркутском приюте, где нашли мертвых собак и щенков, выявили нарушения
В приюте для бездомных животных "Пять звезд" в селе Карлук Иркутской области выявили нарушения, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:37
2020-11-09T14:13
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 9 ноя — РИА Новости. В приюте для бездомных животных "Пять звезд" в селе Карлук Иркутской области выявили нарушения, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук при проверке нашла там много мертвых взрослых собак и щенков. После этого она обратилась с заявлением в региональную службу ветеринарии. В качестве доказательств прилагалось видео, которое инспектор также опубликовала в соцсетях.Местные СМИ пишут, что в распространенном ролике голос за кадром говорит, что на территории приюта "все в крови", а холодильники заполнены трупами. Иркутяне запустили петицию, авторы которой утверждают, что хозяин "Пяти звезд" убил более 50 тысяч животных. Там также сказано, что приют не имеет законного статуса, собак и кошек массово истребляют при отлове, а выжившие вскоре гибнут от голода, жажды и инфекций."Выявлены нарушения правил содержания животных, в том числе правил карантинирования &lt;...&gt;, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек", — говорится в релизе кабмина по результатам предварительной проверки.В Карлук также прибыли зоозащитники и изъяли выживших питомцев. В региональном кабмине заявили, что это усложнило ревизию, которая продлится до 2 декабря.
https://ria.ru/20200514/1571404709.html
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иркутская область, происшествия

В иркутском приюте, где нашли мертвых собак и щенков, выявили нарушения

13:37 09.11.2020 (обновлено: 14:13 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСобаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве
Собаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ИРКУТСК, 9 ноя — РИА Новости. В приюте для бездомных животных "Пять звезд" в селе Карлук Иркутской области выявили нарушения, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук при проверке нашла там много мертвых взрослых собак и щенков. После этого она обратилась с заявлением в региональную службу ветеринарии. В качестве доказательств прилагалось видео, которое инспектор также опубликовала в соцсетях.
Местные СМИ пишут, что в распространенном ролике голос за кадром говорит, что на территории приюта "все в крови", а холодильники заполнены трупами. Иркутяне запустили петицию, авторы которой утверждают, что хозяин "Пяти звезд" убил более 50 тысяч животных. Там также сказано, что приют не имеет законного статуса, собак и кошек массово истребляют при отлове, а выжившие вскоре гибнут от голода, жажды и инфекций.
"Выявлены нарушения правил содержания животных, в том числе правил карантинирования <...>, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек", — говорится в релизе кабмина по результатам предварительной проверки.
В Карлук также прибыли зоозащитники и изъяли выживших питомцев. В региональном кабмине заявили, что это усложнило ревизию, которая продлится до 2 декабря.
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