https://ria.ru/20201109/priyut-1583739742.html

В иркутском приюте, где нашли мертвых собак и щенков, выявили нарушения

В иркутском приюте, где нашли мертвых собак и щенков, выявили нарушения

В приюте для бездомных животных "Пять звезд" в селе Карлук Иркутской области выявили нарушения, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:37

2020-11-09T13:37

2020-11-09T14:13

иркутская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575337370_0:117:3071:1844_1400x0_80_0_0_9f54d63cfeaecdea23a0e0c25503945c.jpg

ИРКУТСК, 9 ноя — РИА Новости. В приюте для бездомных животных "Пять звезд" в селе Карлук Иркутской области выявили нарушения, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук при проверке нашла там много мертвых взрослых собак и щенков. После этого она обратилась с заявлением в региональную службу ветеринарии. В качестве доказательств прилагалось видео, которое инспектор также опубликовала в соцсетях.Местные СМИ пишут, что в распространенном ролике голос за кадром говорит, что на территории приюта "все в крови", а холодильники заполнены трупами. Иркутяне запустили петицию, авторы которой утверждают, что хозяин "Пяти звезд" убил более 50 тысяч животных. Там также сказано, что приют не имеет законного статуса, собак и кошек массово истребляют при отлове, а выжившие вскоре гибнут от голода, жажды и инфекций."Выявлены нарушения правил содержания животных, в том числе правил карантинирования <...>, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек", — говорится в релизе кабмина по результатам предварительной проверки.В Карлук также прибыли зоозащитники и изъяли выживших питомцев. В региональном кабмине заявили, что это усложнило ревизию, которая продлится до 2 декабря.

https://ria.ru/20200514/1571404709.html

иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, происшествия