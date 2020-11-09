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В России резко выросло число преступлений с использованием расчетных карт
В России резко выросло число преступлений с использованием расчетных карт
Свыше 40% случаев кибермошенничества совершается с помощью средств мобильной связи, резко выросло в России число преступлений с использованием расчетных карт,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:02
2020-11-09T16:02
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Свыше 40% случаев кибермошенничества совершается с помощью средств мобильной связи, резко выросло в России число преступлений с использованием расчетных карт, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, призвав обратить на эту тенденцию особое внимание."Одно из четырех регистрируемых в этом году преступлений связано с использованием современных средств связи и информации. Больше половины всех кибемошенничеств совершается через интернет, а свыше 40% - при помощи средств мобильной связи", - сообщил Медведев на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки в РФ."Резко увеличилось и число противоправных действий с использованием расчетных карт. И это тоже та тенденция, на которую нужно обратить особое внимание", - продолжил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20201109/medvedev-1583771828.html
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дмитрий медведев, общество

В России резко выросло число преступлений с использованием расчетных карт

16:02 09.11.2020
 
© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Fotolia / Alexander
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Свыше 40% случаев кибермошенничества совершается с помощью средств мобильной связи, резко выросло в России число преступлений с использованием расчетных карт, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, призвав обратить на эту тенденцию особое внимание.
"Одно из четырех регистрируемых в этом году преступлений связано с использованием современных средств связи и информации. Больше половины всех кибемошенничеств совершается через интернет, а свыше 40% - при помощи средств мобильной связи", - сообщил Медведев на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки в РФ.
"Резко увеличилось и число противоправных действий с использованием расчетных карт. И это тоже та тенденция, на которую нужно обратить особое внимание", - продолжил зампред Совбеза.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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