https://ria.ru/20201109/prestupleniya-1583773887.html
В России резко выросло число преступлений с использованием расчетных карт
В России резко выросло число преступлений с использованием расчетных карт
Свыше 40% случаев кибермошенничества совершается с помощью средств мобильной связи, резко выросло в России число преступлений с использованием расчетных карт,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:02
2020-11-09T16:02
2020-11-09T16:02
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Свыше 40% случаев кибермошенничества совершается с помощью средств мобильной связи, резко выросло в России число преступлений с использованием расчетных карт, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, призвав обратить на эту тенденцию особое внимание."Одно из четырех регистрируемых в этом году преступлений связано с использованием современных средств связи и информации. Больше половины всех кибемошенничеств совершается через интернет, а свыше 40% - при помощи средств мобильной связи", - сообщил Медведев на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки в РФ."Резко увеличилось и число противоправных действий с использованием расчетных карт. И это тоже та тенденция, на которую нужно обратить особое внимание", - продолжил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20201109/medvedev-1583771828.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, общество