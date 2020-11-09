https://ria.ru/20201109/prestupleniya-1583773887.html

В России резко выросло число преступлений с использованием расчетных карт

В России резко выросло число преступлений с использованием расчетных карт

Свыше 40% случаев кибермошенничества совершается с помощью средств мобильной связи, резко выросло в России число преступлений с использованием расчетных карт,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:02

2020-11-09T16:02

2020-11-09T16:02

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Свыше 40% случаев кибермошенничества совершается с помощью средств мобильной связи, резко выросло в России число преступлений с использованием расчетных карт, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, призвав обратить на эту тенденцию особое внимание."Одно из четырех регистрируемых в этом году преступлений связано с использованием современных средств связи и информации. Больше половины всех кибемошенничеств совершается через интернет, а свыше 40% - при помощи средств мобильной связи", - сообщил Медведев на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки в РФ."Резко увеличилось и число противоправных действий с использованием расчетных карт. И это тоже та тенденция, на которую нужно обратить особое внимание", - продолжил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20201109/medvedev-1583771828.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, общество