https://ria.ru/20201109/postavka-1583776324.html

ВТБ реализовал первую поставку физического золота в биржевой фонд

ВТБ реализовал первую поставку физического золота в биржевой фонд

Банк ВТБ осуществил первую поставку физического золота фонду "ВТБ – Фонд Золото. Биржевой", сообщает банк. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:19

2020-11-09T16:19

2020-11-09T16:19

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Банк ВТБ осуществил первую поставку физического золота фонду "ВТБ – Фонд Золото. Биржевой", сообщает банк.Это единственный в России биржевой фонд, инвестирующий в физическое золото и обеспеченный золотыми слитками, которые хранятся в ВТБ."Торги паями "ВТБ — Фонд Золото. Биржевой" на Московской бирже были запущены в июне этого года. На первоначальном этапе его базовым активом выступал ETF SPDR Gold Shares. Теперь активы БПИФ ВТБ будут инвестированы в золотые слитки. Максимальные общие расходы VTBG ETF (TER) составят 0,66% годовых", — говорится в сообщении.Торговля паями осуществляется в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции в рублях или долларах, на данный момент цена пая составляет около 1 рубля.Продолжающаяся монетарная экспансия глобальных ЦБ повышает привлекательность золота по сравнению с депозитами и облигациями, поэтому при текущей рыночной конъюнктуре этот актив сохранит инвестиционную привлекательность в ближайшей перспективе, считает главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов."Банк ВТБ является лидером российского рынка драгоценных металлов и активным участником международного рынка. Запасы золота в хранилище ВТБ позволяют удовлетворить спрос со стороны наших клиентов, а слитки золота соответствуют мировым стандартам", — отметил руководитель глобального управления операций на товарно-сырьевых рынках ВТБ Капитал Атанас Джумалиев.

https://realty.ria.ru/20201105/ipoteka-1583122724.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика