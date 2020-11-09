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Надо мыть играючи, или Как приучить ребенка к порядку
Надо мыть играючи, или Как приучить ребенка к порядку
Для многих детей уборка — нудная обязанность, которую выполнять нужно только из-за просьбы родителей. Как научить малыша наводить чистоту, порталу департамента... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T08:00
2020-11-09T11:26
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общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Для многих детей уборка — нудная обязанность, которую выполнять нужно только из-за просьбы родителей. Как научить малыша наводить чистоту, порталу департамента труда и социальной защиты населения города Москвы рассказала психолог социально-реабилитационного центра "Возрождение" Екатерина Алексеева.Призывать сына или дочь к чистоте и порядку в доме бессмысленно, если взрослые сами его не соблюдают и не поддерживают, отмечает специалист. Малыш не обратит внимания на просьбы, он будет повторять поведение родителей.Психолог считает, что невозможно требовать что-то от ребенка, если его этому не научили. Возможно, взрослым понадобится чуть больше времени, чем они рассчитывали, предупреждает Екатерина Алексеева. По ее словам, ребенку нужно показать и объяснить несколько раз, как правильно делать то, о чем его просят.Если у ребенка есть домашние обязанности, не стоит выполнять их вместо него, иначе в дальнейшем он будет увиливать от работы, подчеркивает психолог.Хвалить ребенка нужно за дело, а не просто так. "Например: какой ты молодец, что собираешь рюкзак с вечера! Работать похвала будет только в том случае, если с ней не перебарщивать", — считает Екатерина Алексеева.Психолог социально-реабилитационного центра советует превратить рутину в игру. "Этот способ отлично работает со всеми возрастами. Для ребенка можно придумать игровую систему поощрения: например, фишки, жетоны, какой-то приз в конце игры. Попробуйте один раз, и вы увидите, как малыш будет ждать подобную игру снова и с какой радостью начнут выполняться все домашние дела", — отмечает эксперт.
РИА Новости
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хорошие новости, общество

Надо мыть играючи, или Как приучить ребенка к порядку

08:00 09.11.2020 (обновлено: 11:26 09.11.2020)
 
CC0 / / Мальчик моет посуду
Мальчик моет посуду - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
CC0 / /
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Для многих детей уборка — нудная обязанность, которую выполнять нужно только из-за просьбы родителей. Как научить малыша наводить чистоту, порталу департамента труда и социальной защиты населения города Москвы рассказала психолог социально-реабилитационного центра "Возрождение" Екатерина Алексеева.
Призывать сына или дочь к чистоте и порядку в доме бессмысленно, если взрослые сами его не соблюдают и не поддерживают, отмечает специалист. Малыш не обратит внимания на просьбы, он будет повторять поведение родителей.
Психолог считает, что невозможно требовать что-то от ребенка, если его этому не научили. Возможно, взрослым понадобится чуть больше времени, чем они рассчитывали, предупреждает Екатерина Алексеева. По ее словам, ребенку нужно показать и объяснить несколько раз, как правильно делать то, о чем его просят.
Если у ребенка есть домашние обязанности, не стоит выполнять их вместо него, иначе в дальнейшем он будет увиливать от работы, подчеркивает психолог.
Хвалить ребенка нужно за дело, а не просто так. "Например: какой ты молодец, что собираешь рюкзак с вечера! Работать похвала будет только в том случае, если с ней не перебарщивать", — считает Екатерина Алексеева.
Психолог социально-реабилитационного центра советует превратить рутину в игру. "Этот способ отлично работает со всеми возрастами. Для ребенка можно придумать игровую систему поощрения: например, фишки, жетоны, какой-то приз в конце игры. Попробуйте один раз, и вы увидите, как малыш будет ждать подобную игру снова и с какой радостью начнут выполняться все домашние дела", — отмечает эксперт.
 
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