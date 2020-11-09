https://ria.ru/20201109/poryadok-1583632791.html
Надо мыть играючи, или Как приучить ребенка к порядку
Надо мыть играючи, или Как приучить ребенка к порядку
Для многих детей уборка — нудная обязанность, которую выполнять нужно только из-за просьбы родителей. Как научить малыша наводить чистоту, порталу департамента... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T08:00
2020-11-09T08:00
2020-11-09T11:26
хорошие новости
хорошие новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583632317_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_fa58c6de013261d37c17a50b0d928499.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Для многих детей уборка — нудная обязанность, которую выполнять нужно только из-за просьбы родителей. Как научить малыша наводить чистоту, порталу департамента труда и социальной защиты населения города Москвы рассказала психолог социально-реабилитационного центра "Возрождение" Екатерина Алексеева.Призывать сына или дочь к чистоте и порядку в доме бессмысленно, если взрослые сами его не соблюдают и не поддерживают, отмечает специалист. Малыш не обратит внимания на просьбы, он будет повторять поведение родителей.Психолог считает, что невозможно требовать что-то от ребенка, если его этому не научили. Возможно, взрослым понадобится чуть больше времени, чем они рассчитывали, предупреждает Екатерина Алексеева. По ее словам, ребенку нужно показать и объяснить несколько раз, как правильно делать то, о чем его просят.Если у ребенка есть домашние обязанности, не стоит выполнять их вместо него, иначе в дальнейшем он будет увиливать от работы, подчеркивает психолог.Хвалить ребенка нужно за дело, а не просто так. "Например: какой ты молодец, что собираешь рюкзак с вечера! Работать похвала будет только в том случае, если с ней не перебарщивать", — считает Екатерина Алексеева.Психолог социально-реабилитационного центра советует превратить рутину в игру. "Этот способ отлично работает со всеми возрастами. Для ребенка можно придумать игровую систему поощрения: например, фишки, жетоны, какой-то приз в конце игры. Попробуйте один раз, и вы увидите, как малыш будет ждать подобную игру снова и с какой радостью начнут выполняться все домашние дела", — отмечает эксперт.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583632317_167:0:1500:1000_1400x0_80_0_0_18a081fd282204d7f46a9626a74483bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, общество
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Для многих детей уборка — нудная обязанность, которую выполнять нужно только из-за просьбы родителей. Как научить малыша наводить чистоту, порталу департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
рассказала психолог социально-реабилитационного центра "Возрождение" Екатерина Алексеева.
Призывать сына или дочь к чистоте и порядку в доме бессмысленно, если взрослые сами его не соблюдают и не поддерживают, отмечает специалист. Малыш не обратит внимания на просьбы, он будет повторять поведение родителей.
Психолог считает, что невозможно требовать что-то от ребенка, если его этому не научили. Возможно, взрослым понадобится чуть больше времени, чем они рассчитывали, предупреждает Екатерина Алексеева. По ее словам, ребенку нужно показать и объяснить несколько раз, как правильно делать то, о чем его просят.
Если у ребенка есть домашние обязанности, не стоит выполнять их вместо него, иначе в дальнейшем он будет увиливать от работы, подчеркивает психолог.
Хвалить ребенка нужно за дело, а не просто так. "Например: какой ты молодец, что собираешь рюкзак с вечера! Работать похвала будет только в том случае, если с ней не перебарщивать", — считает Екатерина Алексеева.
Психолог социально-реабилитационного центра советует превратить рутину в игру. "Этот способ отлично работает со всеми возрастами. Для ребенка можно придумать игровую систему поощрения: например, фишки, жетоны, какой-то приз в конце игры. Попробуйте один раз, и вы увидите, как малыш будет ждать подобную игру снова и с какой радостью начнут выполняться все домашние дела", — отмечает эксперт.