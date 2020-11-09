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Три компании обжаловали штраф от Польши из-за "Северного потока — 2"
Три компании обжаловали штраф от Польши из-за "Северного потока — 2"
Англо-голландская Shell, австрийская OMV и немецкая Uniper обжаловали решение антимонопольного регулятора Польши UOKiK по делу газопровода "Северный поток — 2", РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:09
2020-11-09T18:19
allseas
uniper
балтийское море
сша
украина
северный поток — 2
газпром
польша
shell
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Англо-голландская Shell, австрийская OMV и немецкая Uniper обжаловали решение антимонопольного регулятора Польши UOKiK по делу газопровода "Северный поток — 2", сообщили журналистам в пресс-службах компаний."Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур", — заявили в пресс-службе Shell.В OMV подчеркнули, что решение польского регулятора не имеет под собой правовых оснований. Утвердительно на вопрос о подаче апелляции также ответили в пресс-службе Uniper.В октябре UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов (примерно 6,5 миллиарда евро) по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно обеспечивают половину финансирования, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" 4 ноября сообщил, что обжаловал решение польского антимонопольного органа.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/severnyy-potok-2-1583613648.html
балтийское море
сша
украина
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allseas, uniper, балтийское море, сша, украина, северный поток — 2, газпром, польша, shell, экономика

Три компании обжаловали штраф от Польши из-за "Северного потока — 2"

16:09 09.11.2020 (обновлено: 18:19 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФрагменты труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в окрестностях города Любмин
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Англо-голландская Shell, австрийская OMV и немецкая Uniper обжаловали решение антимонопольного регулятора Польши UOKiK по делу газопровода "Северный поток — 2", сообщили журналистам в пресс-службах компаний.
"Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур", — заявили в пресс-службе Shell.
В OMV подчеркнули, что решение польского регулятора не имеет под собой правовых оснований. Утвердительно на вопрос о подаче апелляции также ответили в пресс-службе Uniper.
В октябре UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов (примерно 6,5 миллиарда евро) по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно обеспечивают половину финансирования, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" 4 ноября сообщил, что обжаловал решение польского антимонопольного органа.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Зона берегового пересечения вблизи Любмина, Германия. Март 2020 года - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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AllseasUniperБалтийское мореСШАУкраинаСеверный поток — 2ГазпромПольшаShellЭкономика
 
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