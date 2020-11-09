https://ria.ru/20201109/polsha-1583774993.html

Три компании обжаловали штраф от Польши из-за "Северного потока — 2"

Три компании обжаловали штраф от Польши из-за "Северного потока — 2"

Англо-голландская Shell, австрийская OMV и немецкая Uniper обжаловали решение антимонопольного регулятора Польши UOKiK по делу газопровода "Северный поток — 2", РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:09

2020-11-09T16:09

2020-11-09T18:19

allseas

uniper

балтийское море

сша

украина

северный поток — 2

газпром

польша

shell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155287/87/1552878798_0:40:1970:1148_1400x0_80_0_0_60989989b918da2763cf6e88aa8538f9.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Англо-голландская Shell, австрийская OMV и немецкая Uniper обжаловали решение антимонопольного регулятора Польши UOKiK по делу газопровода "Северный поток — 2", сообщили журналистам в пресс-службах компаний."Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур", — заявили в пресс-службе Shell.В OMV подчеркнули, что решение польского регулятора не имеет под собой правовых оснований. Утвердительно на вопрос о подаче апелляции также ответили в пресс-службе Uniper.В октябре UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов (примерно 6,5 миллиарда евро) по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно обеспечивают половину финансирования, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" 4 ноября сообщил, что обжаловал решение польского антимонопольного органа.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/severnyy-potok-2-1583613648.html

балтийское море

сша

украина

польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, uniper, балтийское море, сша, украина, северный поток — 2, газпром, польша, shell, экономика