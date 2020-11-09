Три компании обжаловали штраф от Польши из-за "Северного потока — 2"
16:09 09.11.2020 (обновлено: 18:19 09.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФрагменты труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в окрестностях города Любмин
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Англо-голландская Shell, австрийская OMV и немецкая Uniper обжаловали решение антимонопольного регулятора Польши UOKiK по делу газопровода "Северный поток — 2", сообщили журналистам в пресс-службах компаний.
"Мы рассмотрели решение UOKiK, мы с ним категорически не согласны и подали апелляцию 5 ноября в рамках всех законных процедур", — заявили в пресс-службе Shell.
В OMV подчеркнули, что решение польского регулятора не имеет под собой правовых оснований. Утвердительно на вопрос о подаче апелляции также ответили в пресс-службе Uniper.
В октябре UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов (примерно 6,5 миллиарда евро) по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно обеспечивают половину финансирования, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" 4 ноября сообщил, что обжаловал решение польского антимонопольного органа.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.