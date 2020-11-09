https://ria.ru/20201109/pokushenie-1583706833.html

В Петербурге подростку предъявили обвинение в попытке убийства родителей

В Петербурге подростку предъявили обвинение в попытке убийства родителей

В Санкт-Петербурге подростку предъявили обвинение в попытке убийства собственной семьи, следствие будет добиваться ареста, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:16

2020-11-09T11:16

2020-11-09T12:36

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге подростку предъявили обвинение в попытке убийства собственной семьи, следствие будет добиваться ареста, сообщается на сайте СК России."Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления <…> "Покушение на убийство двух и более лиц", в отношении несовершеннолетнего 2005 года рождения. В настоящее время школьнику предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.По данным следователей, подозреваемый в ночь на 8 ноября в квартире на Лужской улице напал на малолетнюю родственницу и трижды ударил ее ножом, девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Затем подросток взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в отца и мать. Отец оказал сопротивление, и нападавшего задержали.Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.Как уточнял РИА Новости источник в силовых структурах, пострадавшая девочка является шестилетней племянницей нападавшего.

https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583685310.html

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия