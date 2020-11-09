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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха впервые опустилась ниже нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T08:10
2020-11-09T08:10
александр синенков
москва
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха впервые опустилась ниже нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Да, можно сказать, что это была первая морозная ночь, минимальная температура было минус 0,5 на высоте два метра, а на почве, естественно, ниже, в пределах минус одного - минус двух градусов ", - сказал Синенков.Он отметил, что до этого понижение температуры ночью отмечалось 21 октября, тогда ночной минимум составил плюс один градус.
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александр синенков, москва, общество

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

08:10 09.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичУтренние заморозки
Утренние заморозки - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха впервые опустилась ниже нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Да, можно сказать, что это была первая морозная ночь, минимальная температура было минус 0,5 на высоте два метра, а на почве, естественно, ниже, в пределах минус одного - минус двух градусов ", - сказал Синенков.
Он отметил, что до этого понижение температуры ночью отмечалось 21 октября, тогда ночной минимум составил плюс один градус.
Зонт покрытый снегом - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Грядут ночные заморозки: москвичей предупредили об ухудшении погоды
 
Александр СиненковМоскваОбщество
 
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