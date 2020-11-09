https://ria.ru/20201109/pogoda-1583680437.html

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха впервые опустилась ниже нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T08:10

2020-11-09T08:10

2020-11-09T08:10

александр синенков

москва

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха впервые опустилась ниже нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Да, можно сказать, что это была первая морозная ночь, минимальная температура было минус 0,5 на высоте два метра, а на почве, естественно, ниже, в пределах минус одного - минус двух градусов ", - сказал Синенков.Он отметил, что до этого понижение температуры ночью отмечалось 21 октября, тогда ночной минимум составил плюс один градус.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/prognoz-pogody-1583652428.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, москва, общество