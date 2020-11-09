https://ria.ru/20201109/podzhog-1583790007.html

В Петрозаводске пьяная женщина подожгла жилой дом

В Петрозаводске пьяная женщина подожгла жилой дом

Следственные органы Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Петрозаводска, которая спьяну устроила в многоквартирном деревянном... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:11

2020-11-09T17:11

2020-11-09T17:11

петрозаводск

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Следственные органы Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Петрозаводска, которая спьяну устроила в многоквартирном деревянном доме пожар, где погибла женщина, а ущерб имуществу жильцов превысил 10 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по республике.По версии следствия, в ночь на 22 января 2020 года обвиняемая, находясь в нетрезвом виде в деревянном многоквартирном доме в Петрозаводске и испытывая "личные неприязненные отношения к его жильцам", подожгла вещи в подъезде этого дома. В результате произошел пожар, где погибла 60-летняя женщина, которая не смогла покинуть квартиру из-за сильного дыма и огня в подъезде."Кроме того, жилой дом и находившиеся в нем квартиры были значительно повреждены огнем, а также уничтожено имущество потерпевших на общую сумму более 10,7 миллиона рублей", - информирует СУСК по Карелии.Уголовное дело расследовалось по статьям "убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом" и "умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога".Обвиняемая, которой 24 года, арестована. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу."Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - заключает республиканское следственное управление.

https://ria.ru/20201105/ubiystvo-1583193205.html

https://ria.ru/20201020/podozrevaemyy-1580684528.html

петрозаводск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петрозаводск, происшествия