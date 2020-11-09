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В Петрозаводске пьяная женщина подожгла жилой дом
В Петрозаводске пьяная женщина подожгла жилой дом
Следственные органы Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Петрозаводска, которая спьяну устроила в многоквартирном деревянном... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:11
2020-11-09T17:11
петрозаводск
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Следственные органы Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Петрозаводска, которая спьяну устроила в многоквартирном деревянном доме пожар, где погибла женщина, а ущерб имуществу жильцов превысил 10 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по республике.По версии следствия, в ночь на 22 января 2020 года обвиняемая, находясь в нетрезвом виде в деревянном многоквартирном доме в Петрозаводске и испытывая "личные неприязненные отношения к его жильцам", подожгла вещи в подъезде этого дома. В результате произошел пожар, где погибла 60-летняя женщина, которая не смогла покинуть квартиру из-за сильного дыма и огня в подъезде."Кроме того, жилой дом и находившиеся в нем квартиры были значительно повреждены огнем, а также уничтожено имущество потерпевших на общую сумму более 10,7 миллиона рублей", - информирует СУСК по Карелии.Уголовное дело расследовалось по статьям "убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом" и "умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога".Обвиняемая, которой 24 года, арестована. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу."Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - заключает республиканское следственное управление.
https://ria.ru/20201105/ubiystvo-1583193205.html
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петрозаводск, происшествия

В Петрозаводске пьяная женщина подожгла жилой дом

17:11 09.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Следственные органы Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Петрозаводска, которая спьяну устроила в многоквартирном деревянном доме пожар, где погибла женщина, а ущерб имуществу жильцов превысил 10 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по республике.
По версии следствия, в ночь на 22 января 2020 года обвиняемая, находясь в нетрезвом виде в деревянном многоквартирном доме в Петрозаводске и испытывая "личные неприязненные отношения к его жильцам", подожгла вещи в подъезде этого дома. В результате произошел пожар, где погибла 60-летняя женщина, которая не смогла покинуть квартиру из-за сильного дыма и огня в подъезде.
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"Кроме того, жилой дом и находившиеся в нем квартиры были значительно повреждены огнем, а также уничтожено имущество потерпевших на общую сумму более 10,7 миллиона рублей", - информирует СУСК по Карелии.
Уголовное дело расследовалось по статьям "убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом" и "умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога".
Обвиняемая, которой 24 года, арестована. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
"Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - заключает республиканское следственное управление.
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