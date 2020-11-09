https://ria.ru/20201109/pitanie-1583674427.html

Роспотребнадзор запустил "Дневник питания" во ВКонтакте

Роспотребнадзор запустил "Дневник питания" во ВКонтакте

Роспотребнадзор запустил бесплатный "Дневник питания" ВКонтакте для желающих выстроить грамотный рацион, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T03:33

2020-11-09T03:33

2020-11-09T03:40

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153297/38/1532973814_0:315:6048:3717_1400x0_80_0_0_f4b2e3f0620511bfe5e85aff37f2821f.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил бесплатный "Дневник питания" ВКонтакте для желающих выстроить грамотный рацион, сообщается на сайте ведомства.При помощи приложения можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи в зависимости от личных целей – снизить вес, набрать мышечную массу или поддерживать форму. Также есть опции контроля за курением, напоминания о приеме витаминов, доступ к справочнику Центров здоровья, где можно пройти обследование по ОМС.Уточняется, что платформа доступна по ссылке vk.com/health и во вкладке "Сервисы" в мобильном приложении VK. Для его использования не нужно создавать новый аккаунт, достаточно регистрации в соцсети.

https://ria.ru/20201101/diet-1582543188.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество