Роспотребнадзор запустил "Дневник питания" во ВКонтакте
03:33 09.11.2020 (обновлено: 03:40 09.11.2020)
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил бесплатный "Дневник питания" ВКонтакте для желающих выстроить грамотный рацион, сообщается на сайте ведомства.
"В рамках нацпроекта "Демография" на популярной платформе "Здоровье ВКонтакте" был запущен сервис "Дневник питания". Проект организован при поддержке Роспотребнадзора, ФИЦ Питания, портала здоровое-питание.рф и в партнерстве с АНО "Национальные приоритеты". Его цель – помочь россиянам научиться правильно питаться", - говорится в сообщении.
При помощи приложения можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи в зависимости от личных целей – снизить вес, набрать мышечную массу или поддерживать форму. Также есть опции контроля за курением, напоминания о приеме витаминов, доступ к справочнику Центров здоровья, где можно пройти обследование по ОМС.
Уточняется, что платформа доступна по ссылке vk.com/health и во вкладке "Сервисы" в мобильном приложении VK. Для его использования не нужно создавать новый аккаунт, достаточно регистрации в соцсети.
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