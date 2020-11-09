https://ria.ru/20201109/pistolet-1583768012.html
В Петербурге в военкомат пришел мужчина с пистолетом
В Петербурге в военкомат пришел мужчина с пистолетом
Неадекватный мужчина с сигнальным пистолетом пришел в военкомат в Петербурге, озвучил угрозы, но исполнять их не стал и был увезен в больницу, сообщил РИА... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:49
2020-11-09T15:49
2020-11-09T15:49
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Неадекватный мужчина с сигнальным пистолетом пришел в военкомат в Петербурге, озвучил угрозы, но исполнять их не стал и был увезен в больницу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Агрессивный мужчина с сигнальным пистолетом пришел утром в понедельник в военкомат в Василеостровском районе в Петербурге. Он заявил, что причинит себе вред, потом бросил пистолет. Стрельбы не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.Мужчина, который, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии, госпитализирован.
https://ria.ru/20201006/arest-1578516531.html
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия