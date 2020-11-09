https://ria.ru/20201109/pevitsa-1583759165.html
Российская певица заразилась коронавирусом и умерла при родах
Российская певица заразилась коронавирусом и умерла при родах
Заразившаяся коронавирусом певица Лилия Сабирова скончалась во время родов. Об этом сообщает "Россия Татарстан". РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:50
2020-11-09T14:50
2020-11-09T17:26
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заразившаяся коронавирусом певица Лилия Сабирова скончалась во время родов. Об этом сообщает "Россия Татарстан".Женщина была в тяжелом состоянии из-за поражения легких. Ребенок родился мертвым.Муж певицы Гадель Галимзянов рассказал, что они прожили с супругой пять лет, а рождение сына была долгожданным событием в семье. Мальчика хотели назвать Джамилем.Лилию Сабирову вместе с ребенком похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.
https://ria.ru/20201101/muzykant-1582562795.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, республика татарстан (татарстан), казань