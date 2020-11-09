https://ria.ru/20201109/pevitsa-1583759165.html

Российская певица заразилась коронавирусом и умерла при родах

Российская певица заразилась коронавирусом и умерла при родах

Заразившаяся коронавирусом певица Лилия Сабирова скончалась во время родов. Об этом сообщает "Россия Татарстан". РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:50

2020-11-09T14:50

2020-11-09T17:26

коронавирус covid-19

республика татарстан (татарстан)

казань

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заразившаяся коронавирусом певица Лилия Сабирова скончалась во время родов. Об этом сообщает "Россия Татарстан".Женщина была в тяжелом состоянии из-за поражения легких. Ребенок родился мертвым.Муж певицы Гадель Галимзянов рассказал, что они прожили с супругой пять лет, а рождение сына была долгожданным событием в семье. Мальчика хотели назвать Джамилем.Лилию Сабирову вместе с ребенком похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.

https://ria.ru/20201101/muzykant-1582562795.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, республика татарстан (татарстан), казань