https://ria.ru/20201109/petrosyan-1583748869.html

Петросян резко ответил на критику его семьи

Петросян резко ответил на критику его семьи

Юморист Евгений Петросян в инстаграме ответил недоброжелателям, критикующим его семью. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:10

2020-11-09T14:10

2020-11-09T15:14

россия

татьяна брухунова

шоу-бизнес

елена степаненко

евгений петросян

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в инстаграме ответил недоброжелателям, критикующим его семью."Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту — во имя радости людей, хорошего настроения, во имя ваших улыбок", — написал он.Юморист подчеркнул, что в этом всегда видел особый смысл своей профессии.В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко, с которой был в браке 33 года. Позднее стало известно, что юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в этом году в СМИ появилась информация о том, что юморист стал отцом во второй раз.

https://ria.ru/20201019/petrosyan-1580482016.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, евгений петросян