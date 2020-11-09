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Петросян резко ответил на критику его семьи
Петросян резко ответил на критику его семьи
Юморист Евгений Петросян в инстаграме ответил недоброжелателям, критикующим его семью. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:10
2020-11-09T15:14
россия
татьяна брухунова
шоу-бизнес
елена степаненко
евгений петросян
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в инстаграме ответил недоброжелателям, критикующим его семью."Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту — во имя радости людей, хорошего настроения, во имя ваших улыбок", — написал он.Юморист подчеркнул, что в этом всегда видел особый смысл своей профессии.В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко, с которой был в браке 33 года. Позднее стало известно, что юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в этом году в СМИ появилась информация о том, что юморист стал отцом во второй раз.
https://ria.ru/20201019/petrosyan-1580482016.html
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россия, татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, евгений петросян

Петросян резко ответил на критику его семьи

14:10 09.11.2020 (обновлено: 15:14 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в инстаграме ответил недоброжелателям, критикующим его семью.
"Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту — во имя радости людей, хорошего настроения, во имя ваших улыбок", — написал он.
Юморист подчеркнул, что в этом всегда видел особый смысл своей профессии.
В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко, с которой был в браке 33 года. Позднее стало известно, что юморист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. А в этом году в СМИ появилась информация о том, что юморист стал отцом во второй раз.
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