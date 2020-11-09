https://ria.ru/20201109/pentagon-1583827170.html

Трамп уволил главу Пентагона

Трамп уволил главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T21:01

2020-11-09T21:01

2020-11-09T21:54

марк эспер

дональд трамп

министерство обороны сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155839/26/1558392601_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_2ae074debc6d30ca1a420cfde5ce899b.jpg

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера.Он объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра обороны."Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу", — написал Трамп в Twitter.Последние месяцы в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что Эспер собирается подать в отставку.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/tramp-1583797537.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк эспер, дональд трамп, министерство обороны сша, в мире