https://ria.ru/20201109/pentagon-1583827170.html
Трамп уволил главу Пентагона
Трамп уволил главу Пентагона
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:01
2020-11-09T21:01
2020-11-09T21:54
марк эспер
дональд трамп
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера.Он объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра обороны."Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу", — написал Трамп в Twitter.Последние месяцы в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что Эспер собирается подать в отставку.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/tramp-1583797537.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк эспер, дональд трамп, министерство обороны сша, в мире