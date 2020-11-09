Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/pentagon-1583827170.html
Трамп уволил главу Пентагона
Трамп уволил главу Пентагона
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:01
2020-11-09T21:54
марк эспер
дональд трамп
министерство обороны сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155839/26/1558392601_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_2ae074debc6d30ca1a420cfde5ce899b.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера.Он объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра обороны."Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу", — написал Трамп в Twitter.Последние месяцы в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что Эспер собирается подать в отставку.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/tramp-1583797537.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155839/26/1558392601_315:0:3044:2047_1400x0_80_0_0_42725f343e08b512c82e9744f34ab0f3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк эспер, дональд трамп, министерство обороны сша, в мире

Трамп уволил главу Пентагона

21:01 09.11.2020 (обновлено: 21:54 09.11.2020)
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера.
Он объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра обороны.
"Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу", — написал Трамп в Twitter.
Последние месяцы в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что Эспер собирается подать в отставку.
Дональд Трамп и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
17:47
Остановиться или продолжать: в окружении Трампа наметился раскол
 
Марк ЭсперДональд ТрампМинистерство обороны СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
00:41В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
Лента новостейМолния