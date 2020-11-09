https://ria.ru/20201109/otstavka-1583699228.html

Путин отправил в отставку министра транспорта Дитриха

Путин отправил в отставку министра транспорта Дитриха

Министр транспорта России Евгений Дитрих отправлен в отставку, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:51

2020-11-09T10:51

2020-11-09T10:56

евгений дитрих

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр транспорта России Евгений Дитрих отправлен в отставку, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин."Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ об освобождении Дитриха Евгения Ивановича от должности министра транспорта Российской Федерации", - сообщила пресс-служба президента.Дитрих занимал свою должность с мая 2018 года, до этого, с 2015 по 2018 годы, являлся первым заместителем министра транспорта РФ.

https://ria.ru/20201109/tsukanov-1583697677.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений дитрих, владимир путин, политика