https://ria.ru/20201109/otstavka-1583699228.html
Путин отправил в отставку министра транспорта Дитриха
Путин отправил в отставку министра транспорта Дитриха
Министр транспорта России Евгений Дитрих отправлен в отставку, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:51
2020-11-09T10:51
2020-11-09T10:56
евгений дитрих
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр транспорта России Евгений Дитрих отправлен в отставку, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин."Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ об освобождении Дитриха Евгения Ивановича от должности министра транспорта Российской Федерации", - сообщила пресс-служба президента.Дитрих занимал свою должность с мая 2018 года, до этого, с 2015 по 2018 годы, являлся первым заместителем министра транспорта РФ.
https://ria.ru/20201109/tsukanov-1583697677.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений дитрих, владимир путин, политика