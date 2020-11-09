https://ria.ru/20201109/otstavka-1583699129.html
Путин отправил в отставку главу Минприроды Кобылкина
Путин отправил в отставку главу Минприроды Кобылкина
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин отправлен в отставку, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ президента Российской Федерации... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:51
2020-11-09T10:51
2020-11-09T12:38
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
политика
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин отправлен в отставку, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина."Президент Российской Федерации Путин подписал указ об освобождении Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", — говорится в сообщении.В свою очередь, в Минприроды России также подтвердили, что 9 ноября Кобылкин покинул свою должность."Прежде всего, я благодарен всему коллективу. Вместе у нас получалось совершать правильные и полезные дела. Для меня всегда было важно работать честно и открыто. Не просто на результат, а для людей. Уверен, что годы работы нашей команды стали переломными в отрасли. Мы задали новые ориентиры и возможности во благо нашей великой родины. Верю, что наши преемники смогут продолжить и развить сделанное", — привела пресс-служба ведомства слова Кобылкина.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/pravitelstvo-1583702881.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, политика