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Путин отправил в отставку главу Минприроды Кобылкина
Путин отправил в отставку главу Минприроды Кобылкина
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин отправлен в отставку, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ президента Российской Федерации... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:51
2020-11-09T12:38
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
политика
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин отправлен в отставку, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина."Президент Российской Федерации Путин подписал указ об освобождении Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", — говорится в сообщении.В свою очередь, в Минприроды России также подтвердили, что 9 ноября Кобылкин покинул свою должность."Прежде всего, я благодарен всему коллективу. Вместе у нас получалось совершать правильные и полезные дела. Для меня всегда было важно работать честно и открыто. Не просто на результат, а для людей. Уверен, что годы работы нашей команды стали переломными в отрасли. Мы задали новые ориентиры и возможности во благо нашей великой родины. Верю, что наши преемники смогут продолжить и развить сделанное", — привела пресс-служба ведомства слова Кобылкина.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/pravitelstvo-1583702881.html
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владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, политика

Путин отправил в отставку главу Минприроды Кобылкина

10:51 09.11.2020 (обновлено: 12:38 09.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин отправлен в отставку, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Президент Российской Федерации Путин подписал указ об освобождении Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В свою очередь, в Минприроды России также подтвердили, что 9 ноября Кобылкин покинул свою должность.
"Прежде всего, я благодарен всему коллективу. Вместе у нас получалось совершать правильные и полезные дела. Для меня всегда было важно работать честно и открыто. Не просто на результат, а для людей. Уверен, что годы работы нашей команды стали переломными в отрасли. Мы задали новые ориентиры и возможности во благо нашей великой родины. Верю, что наши преемники смогут продолжить и развить сделанное", — привела пресс-служба ведомства слова Кобылкина.
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Владимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинПолитика
 
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