https://ria.ru/20201109/otstavka-1583699129.html

Путин отправил в отставку главу Минприроды Кобылкина

Путин отправил в отставку главу Минприроды Кобылкина

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин отправлен в отставку, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ президента Российской Федерации... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:51

2020-11-09T10:51

2020-11-09T12:38

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий кобылкин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930262_0:194:682:578_1400x0_80_0_0_e1dff07d0699c5a975f2705539a13637.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин отправлен в отставку, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина."Президент Российской Федерации Путин подписал указ об освобождении Кобылкина Дмитрия Николаевича от должности министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", — говорится в сообщении.В свою очередь, в Минприроды России также подтвердили, что 9 ноября Кобылкин покинул свою должность."Прежде всего, я благодарен всему коллективу. Вместе у нас получалось совершать правильные и полезные дела. Для меня всегда было важно работать честно и открыто. Не просто на результат, а для людей. Уверен, что годы работы нашей команды стали переломными в отрасли. Мы задали новые ориентиры и возможности во благо нашей великой родины. Верю, что наши преемники смогут продолжить и развить сделанное", — привела пресс-служба ведомства слова Кобылкина.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/pravitelstvo-1583702881.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, политика