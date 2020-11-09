https://ria.ru/20201109/otkaz-1583692879.html
В Хакасии объяснили отказ в госпитализации пожилой женщины
В Хакасии объяснили отказ в госпитализации пожилой женщины
Вопрос с госпитализацией 90-летней жительницей Абакана, которую отказывались госпитализировать, будет решен во вторник, после того как будет готов анализ на... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:24
2020-11-09T10:24
2020-11-09T10:24
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абакан
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КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Вопрос с госпитализацией 90-летней жительницей Абакана, которую отказывались госпитализировать, будет решен во вторник, после того как будет готов анализ на коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Хакасии.Ранее в СМИ региона сообщали, что в воскресенье бригада "скорой" доставила пожилую пациентку в больницу. По данным СМИ, после того как женщине отказали в госпитализации, у фельдшера случился нервный срыв, и она с криком начала требовать положить женщину в больницу.По словам и. о. руководителя управления информационной политики главы и правительства Хакасии Яны Тамаровской, пожилая женщина находится дома. Для нее зарезервировано место в больнице на случай, если подтвердится COVID-19."У нее взяли анализ, который будет готов завтра. Вот если он будет положительный, то женщину сразу же госпитализируют, место зарезервировано. Если он отрицательный, то лечить ее будут на дому. У родственников нет претензий по данному поводу. Ситуация на контроле", - пояснила собеседница агентства.Она добавила, что информация о госпитализации пожилой женщины, которую озвучил глава Хакасии в своем аккаунте в Instagram, неверна. Этот вопрос решится только во вторник.По данным правительства республики на воскресенье, в регионе с начала пандемии заболел 8201 пациент, умерли 80 человек. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для борьбы с пандемией COVID из Москвы в Хакасию прилетели медики.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201002/bolnitsa-1578096762.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости.
Вопрос с госпитализацией 90-летней жительницей Абакана
, которую отказывались госпитализировать, будет решен во вторник, после того как будет готов анализ на коронавирусную инфекцию
, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Хакасии.
Ранее в СМИ региона сообщали, что в воскресенье бригада "скорой" доставила пожилую пациентку в больницу. По данным СМИ, после того как женщине отказали в госпитализации, у фельдшера случился нервный срыв, и она с криком начала требовать положить женщину в больницу.
По словам и. о. руководителя управления информационной политики главы и правительства Хакасии Яны Тамаровской, пожилая женщина находится дома. Для нее зарезервировано место в больнице на случай, если подтвердится COVID-19.
"У нее взяли анализ, который будет готов завтра. Вот если он будет положительный, то женщину сразу же госпитализируют, место зарезервировано. Если он отрицательный, то лечить ее будут на дому. У родственников нет претензий по данному поводу. Ситуация на контроле", - пояснила собеседница агентства.
Она добавила, что информация о госпитализации пожилой женщины, которую озвучил глава Хакасии в своем аккаунте в Instagram, неверна. Этот вопрос решится только во вторник.
По данным правительства республики на воскресенье, в регионе с начала пандемии заболел 8201 пациент, умерли 80 человек. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко
для борьбы с пандемией COVID из Москвы
в Хакасию прилетели медики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.