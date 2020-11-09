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Омская область
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Современные трамваи от "Уралвагонзавода" вышли на маршрут в Омске
Современные трамваи от "Уралвагонзавода" вышли на маршрут в Омске
Более десятка новых трамваев "Спектр" от "Уралвагонзавода" вышли на маршрут в Омске, всего их куплено 24, и это самое масштабное обновление парка... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:16
2020-11-09T16:18
омская область
глонасс (система навигации)
уралтрансмаш
уралвагонзавод
александр потапов
александр бурков
омская область
омск
общество
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ОМСК, 9 ноя - РИА Новости. Более десятка новых трамваев "Спектр" от "Уралвагонзавода" вышли на маршрут в Омске, всего их куплено 24, и это самое масштабное обновление парка электротранспорта за последние 30 лет, сообщает пресс-служба правительства Омской области.Соглашение о поставке новых трамваев губернатор Омской области Александр Бурков подписал с генеральным директором "Концерна "Уралвагонзавод" Александром Потаповым во время мероприятий шестого международного военно-технического форума "Армия-2020" в августе этого года. В понедельник, 9 ноября, удобство и комфорт 12 новых трамвайных вагонов губернатор оценил вместе с мэром Оксаной Фадиной. Износ трамвайного парка в Омске ещё три года назад превышал 90%. Экологичный вид транспорта в Омске удалось спасти."Из всех проектов по обновлению общественного муниципального транспорта, а это были автобусы, троллейбусы и сегодня 24 трамвая, — это самый выгодный контракт. Во-первых, здесь нет высокой цены. Сегодня на предприятии "Уралтрансмаш" данный трамвай стоит дороже. Во-вторых, у муниципалитета Омска контракт напрямую с производителем, соответственно, нет никаких лизинговых платежей", - передаёт слова губернатора Буркова пресс-служба облправительства.Он отметил, что завод-изготовитель предоставил Омской области "комфортные условия" - трамваи куплены в рассрочку на пять лет. Этому поспособствовало "историческое партнерство" с "Уралвагонзаводом": в концерн входит легендарный "Омсктрансмаш". Современные трамваи, как отметил губернатор, прослужат 20 лет. В Омске, развитие экологически чистого вида транспорта - в приоритете, поэтому в 2021 году планируется поставка второй партии новых троллейбусов, добавил губернатор.За последние два года власти региона и города совместными усилиями обновили половину автопарка автобусов, затем троллейбусов. Ежедневно на улицы Омска выходит 65 трамваев. Покупка 24 новых вагонов "Спектр" позволит обновить треть подвижного состава трамвайного парка. Как отмечают в пресс-службе областного правительства, это самое масштабное обновление трамваев за последние 30 лет."Спектр" - российский трамвайный вагон с переменным уровнем пола - так, низкий пол сделан в средней части вагона, где находится накопительная площадка для установки детских и инвалидных колясок. Трамвай отличается высокой экономичностью и комфортабельностью. В салоне имеется 28 мест для сидения, полная вместимость – 170 человек. Вагон оборудован антивандальными сиденьями, системами громкой связи и наружными громкоговорителями для оповещения пассажиров. Основные системы вагона управляются копьютером, трамвай оборудован системой ГЛОНАСС.
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омская область
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глонасс (система навигации), уралтрансмаш, уралвагонзавод, александр потапов, александр бурков, омская область, омск, общество

Современные трамваи от "Уралвагонзавода" вышли на маршрут в Омске

16:16 09.11.2020 (обновлено: 16:18 09.11.2020)
 
© Фото : Омская ГубернияНовые трамваи "Спектр" от "Уралвагонзавода" вышли на маршрут в Омске
Новые трамваи Спектр от Уралвагонзавода вышли на маршрут в Омске - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : Омская Губерния
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ОМСК, 9 ноя - РИА Новости. Более десятка новых трамваев "Спектр" от "Уралвагонзавода" вышли на маршрут в Омске, всего их куплено 24, и это самое масштабное обновление парка электротранспорта за последние 30 лет, сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Соглашение о поставке новых трамваев губернатор Омской области Александр Бурков подписал с генеральным директором "Концерна "Уралвагонзавод" Александром Потаповым во время мероприятий шестого международного военно-технического форума "Армия-2020" в августе этого года. В понедельник, 9 ноября, удобство и комфорт 12 новых трамвайных вагонов губернатор оценил вместе с мэром Оксаной Фадиной. Износ трамвайного парка в Омске ещё три года назад превышал 90%. Экологичный вид транспорта в Омске удалось спасти.
© Фото : Омская ГубернияНовые трамваи "Спектр" от "Уралвагонзавода" вышли на маршрут в Омске
Новые трамваи Спектр от Уралвагонзавода вышли на маршрут в Омске - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : Омская Губерния
Новые трамваи "Спектр" от "Уралвагонзавода" вышли на маршрут в Омске
"Из всех проектов по обновлению общественного муниципального транспорта, а это были автобусы, троллейбусы и сегодня 24 трамвая, — это самый выгодный контракт. Во-первых, здесь нет высокой цены. Сегодня на предприятии "Уралтрансмаш" данный трамвай стоит дороже. Во-вторых, у муниципалитета Омска контракт напрямую с производителем, соответственно, нет никаких лизинговых платежей", - передаёт слова губернатора Буркова пресс-служба облправительства.
Он отметил, что завод-изготовитель предоставил Омской области "комфортные условия" - трамваи куплены в рассрочку на пять лет. Этому поспособствовало "историческое партнерство" с "Уралвагонзаводом": в концерн входит легендарный "Омсктрансмаш". Современные трамваи, как отметил губернатор, прослужат 20 лет. В Омске, развитие экологически чистого вида транспорта - в приоритете, поэтому в 2021 году планируется поставка второй партии новых троллейбусов, добавил губернатор.
За последние два года власти региона и города совместными усилиями обновили половину автопарка автобусов, затем троллейбусов. Ежедневно на улицы Омска выходит 65 трамваев. Покупка 24 новых вагонов "Спектр" позволит обновить треть подвижного состава трамвайного парка. Как отмечают в пресс-службе областного правительства, это самое масштабное обновление трамваев за последние 30 лет.
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"Спектр" - российский трамвайный вагон с переменным уровнем пола - так, низкий пол сделан в средней части вагона, где находится накопительная площадка для установки детских и инвалидных колясок. Трамвай отличается высокой экономичностью и комфортабельностью. В салоне имеется 28 мест для сидения, полная вместимость – 170 человек. Вагон оборудован антивандальными сиденьями, системами громкой связи и наружными громкоговорителями для оповещения пассажиров. Основные системы вагона управляются копьютером, трамвай оборудован системой ГЛОНАСС.
 
Омская областьГЛОНАСС (система навигации)УралтрансмашУралвагонзаводАлександр ПотаповАлександр БурковОмская областьОмскОбщество
 
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