https://ria.ru/20201109/ombudsmen-1583761075.html

Путин подписал закон о запрете для омбудсмена иметь зарубежные счета

Путин подписал закон о запрете для омбудсмена иметь зарубежные счета

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, согласно которому уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:58

2020-11-09T14:58

2020-11-09T14:58

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, согласно которому уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, он не должен иметь зарубежных счетов и вкладов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Соответствующий законопроект ранее внес в Госдуму президент в рамках реализации принятых поправок в конституцию.Согласно закону, уполномоченным может быть гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России и "имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты".Кроме того, уполномоченному запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.

https://ria.ru/20201109/zakon-1583759867.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, общество