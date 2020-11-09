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Путин подписал закон о запрете для омбудсмена иметь зарубежные счета
Путин подписал закон о запрете для омбудсмена иметь зарубежные счета
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, согласно которому уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:58
2020-11-09T14:58
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, согласно которому уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, он не должен иметь зарубежных счетов и вкладов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Соответствующий законопроект ранее внес в Госдуму президент в рамках реализации принятых поправок в конституцию.Согласно закону, уполномоченным может быть гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России и "имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты".Кроме того, уполномоченному запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.
https://ria.ru/20201109/zakon-1583759867.html
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госдума рф, владимир путин, общество

Путин подписал закон о запрете для омбудсмена иметь зарубежные счета

14:58 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с президентом Сирии Башаром Асадом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с президентом Сирии Башаром Асадом - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, согласно которому уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, он не должен иметь зарубежных счетов и вкладов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующий законопроект ранее внес в Госдуму президент в рамках реализации принятых поправок в конституцию.
Согласно закону, уполномоченным может быть гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России и "имеющий познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты".
Кроме того, уполномоченному запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
14:54
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