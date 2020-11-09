https://ria.ru/20201109/ogranicheniya-1583731711.html
Минпромторг не видит необходимости в новых ограничениях для магазинов
Минпромторг не видит необходимости в новых ограничениях для магазинов
Минпромторг РФ не видит необходимости новых ограничений из-за коронавируса для российской торговли, включая закрытие магазинов, и считает достаточными... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:55
2020-11-09T12:55
2020-11-09T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ не видит необходимости новых ограничений из-за коронавируса для российской торговли, включая закрытие магазинов, и считает достаточными принимаемые в настоящее время меры, сообщил РИА Новости директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов."Розничные компании, все причем - и крупный бизнес, и малый бизнес, - очень серьезно к этому относятся. Мы считаем, что этого вполне достаточно. Дополнительно уж точно ничего не нужно делать, и закрывать точно. Это наше мнение", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика