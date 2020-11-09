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Названо российское оружие, способное уничтожить США
Названо российское оружие, способное уничтожить США
Если Вашингтон навяжет Москве ядерную гонку, Россия может продемонстрировать испытания оружия, способного уничтожить США, пишет в "Военно-промышленном курьере"... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:41
2020-11-09T16:52
россия
сармат (ракета)
константин сивков
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Если Вашингтон навяжет Москве ядерную гонку, Россия может продемонстрировать испытания оружия, способного уничтожить США, пишет в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.Рассуждая о вероятности ядерной гонки после выхода США из договора СНВ-3, эксперт заявил, что ликвидация соглашения полностью разрушит международную систему ограничения стратегических ядерных сил. Страны, у которых есть атомное оружие, неизбежно начнут наращивать свои арсеналы, поэтому и России придется вступить в гонку. Чтобы не допустить преимущества Вашингтона, необязательно давать симметричный ответ, уверен Сивков. По его словам, можно сыграть на качестве, а не количестве. Эксперт назвал способы выполнения этой задачи.Сивков добавил, что носителями таких боеприпасов могут быть торпеда с ядерной энергетической установкой "Посейдон" и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"."Таких сверхмощных боеприпасов много не потребуется, нужно около нескольких десятков", — отметил он.Он подчеркнул, что усадить американцев за стол переговоров по новому договору СНВ и остановить гонку вооружений удастся одним лишь испытанием этих ракет.
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россия, сармат (ракета), константин сивков, сша, в мире

Названо российское оружие, способное уничтожить США

15:41 09.11.2020 (обновлено: 16:52 09.11.2020)
 
© Фото : Минобороны РФМБР тяжёлого класса "Сармат"
МБР тяжёлого класса Сармат - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Если Вашингтон навяжет Москве ядерную гонку, Россия может продемонстрировать испытания оружия, способного уничтожить США, пишет в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Рассуждая о вероятности ядерной гонки после выхода США из договора СНВ-3, эксперт заявил, что ликвидация соглашения полностью разрушит международную систему ограничения стратегических ядерных сил. Страны, у которых есть атомное оружие, неизбежно начнут наращивать свои арсеналы, поэтому и России придется вступить в гонку. Чтобы не допустить преимущества Вашингтона, необязательно давать симметричный ответ, уверен Сивков. По его словам, можно сыграть на качестве, а не количестве. Эксперт назвал способы выполнения этой задачи.

"Это может быть создание группировки сил, способной уничтожить США путем инициирования разрушительных геофизических процессов на их территории доставкой к критически опасным зонам на Американском континенте боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента", — объяснил он.

Сивков добавил, что носителями таких боеприпасов могут быть торпеда с ядерной энергетической установкой "Посейдон" и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".
"Таких сверхмощных боеприпасов много не потребуется, нужно около нескольких десятков", — отметил он.
Он подчеркнул, что усадить американцев за стол переговоров по новому договору СНВ и остановить гонку вооружений удастся одним лишь испытанием этих ракет.
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