https://ria.ru/20201109/nuclear-1583769416.html

Названо российское оружие, способное уничтожить США

Названо российское оружие, способное уничтожить США

Если Вашингтон навяжет Москве ядерную гонку, Россия может продемонстрировать испытания оружия, способного уничтожить США, пишет в "Военно-промышленном курьере"... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:41

2020-11-09T15:41

2020-11-09T16:52

россия

сармат (ракета)

константин сивков

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Если Вашингтон навяжет Москве ядерную гонку, Россия может продемонстрировать испытания оружия, способного уничтожить США, пишет в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.Рассуждая о вероятности ядерной гонки после выхода США из договора СНВ-3, эксперт заявил, что ликвидация соглашения полностью разрушит международную систему ограничения стратегических ядерных сил. Страны, у которых есть атомное оружие, неизбежно начнут наращивать свои арсеналы, поэтому и России придется вступить в гонку. Чтобы не допустить преимущества Вашингтона, необязательно давать симметричный ответ, уверен Сивков. По его словам, можно сыграть на качестве, а не количестве. Эксперт назвал способы выполнения этой задачи.Сивков добавил, что носителями таких боеприпасов могут быть торпеда с ядерной энергетической установкой "Посейдон" и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"."Таких сверхмощных боеприпасов много не потребуется, нужно около нескольких десятков", — отметил он.Он подчеркнул, что усадить американцев за стол переговоров по новому договору СНВ и остановить гонку вооружений удастся одним лишь испытанием этих ракет.

https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сармат (ракета), константин сивков, сша, в мире