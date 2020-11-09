Названо российское оружие, способное уничтожить США
15:41 09.11.2020 (обновлено: 16:52 09.11.2020)
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Если Вашингтон навяжет Москве ядерную гонку, Россия может продемонстрировать испытания оружия, способного уничтожить США, пишет в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Рассуждая о вероятности ядерной гонки после выхода США из договора СНВ-3, эксперт заявил, что ликвидация соглашения полностью разрушит международную систему ограничения стратегических ядерных сил. Страны, у которых есть атомное оружие, неизбежно начнут наращивать свои арсеналы, поэтому и России придется вступить в гонку. Чтобы не допустить преимущества Вашингтона, необязательно давать симметричный ответ, уверен Сивков. По его словам, можно сыграть на качестве, а не количестве. Эксперт назвал способы выполнения этой задачи.
"Это может быть создание группировки сил, способной уничтожить США путем инициирования разрушительных геофизических процессов на их территории доставкой к критически опасным зонам на Американском континенте боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента", — объяснил он.
Сивков добавил, что носителями таких боеприпасов могут быть торпеда с ядерной энергетической установкой "Посейдон" и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".
"Таких сверхмощных боеприпасов много не потребуется, нужно около нескольких десятков", — отметил он.
Он подчеркнул, что усадить американцев за стол переговоров по новому договору СНВ и остановить гонку вооружений удастся одним лишь испытанием этих ракет.
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