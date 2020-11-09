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Новак считает, что надо развивать глубокую переработку угля
Новак считает, что надо развивать глубокую переработку угля
Продукция углехимии пока не конкурентоспособна, нужно ее удешевлять, необходимо совместно с промышленностью и научным сообществом заниматься вопросом глубокой... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:42
2020-11-09T15:42
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Продукция углехимии пока не конкурентоспособна, нужно ее удешевлять, необходимо совместно с промышленностью и научным сообществом заниматься вопросом глубокой переработки угля, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ, глава Минэнерго Александр Новак."К сожалению, пока практика показывает, что коммерческого внедрения этого нет. Есть какие-то штучные вещи, потому что с точки зрения коммерции на сегодняшний день продукция не конкурентноспособна пока, и она требует по цене в первую очередь удешевления, либо субсидирования. А субсидировать на сегодняшний день никакого смысла нет, потому что продукция углехимии она из других, аналогичных, более дешевая получается", - сказал Новак.По его словам, необходимо развивать глубокую переработку угля. "Заниматься этим надо, надо удешевлять, надо вместе и с промышленностью и с научным сообществом с тем, чтобы искать возможности для использования угля не только в качестве топлива, но и для использования глубокой переработки", - сказал Новак.
https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583749032.html
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика

Новак считает, что надо развивать глубокую переработку угля

15:42 09.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Продукция углехимии пока не конкурентоспособна, нужно ее удешевлять, необходимо совместно с промышленностью и научным сообществом заниматься вопросом глубокой переработки угля, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ, глава Минэнерго Александр Новак.
"К сожалению, пока практика показывает, что коммерческого внедрения этого нет. Есть какие-то штучные вещи, потому что с точки зрения коммерции на сегодняшний день продукция не конкурентноспособна пока, и она требует по цене в первую очередь удешевления, либо субсидирования. А субсидировать на сегодняшний день никакого смысла нет, потому что продукция углехимии она из других, аналогичных, более дешевая получается", - сказал Новак.
По его словам, необходимо развивать глубокую переработку угля. "Заниматься этим надо, надо удешевлять, надо вместе и с промышленностью и с научным сообществом с тем, чтобы искать возможности для использования угля не только в качестве топлива, но и для использования глубокой переработки", - сказал Новак.
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
14:16
Комитет Госдумы по энергетике поддержал назначение Новака вице-премьером
 
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакЭкономика
 
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