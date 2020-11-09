https://ria.ru/20201109/novak-1583770049.html

Новак считает, что надо развивать глубокую переработку угля

Новак считает, что надо развивать глубокую переработку угля

Продукция углехимии пока не конкурентоспособна, нужно ее удешевлять, необходимо совместно с промышленностью и научным сообществом заниматься вопросом глубокой... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:42

2020-11-09T15:42

2020-11-09T15:42

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

экономика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Продукция углехимии пока не конкурентоспособна, нужно ее удешевлять, необходимо совместно с промышленностью и научным сообществом заниматься вопросом глубокой переработки угля, сообщил кандидат на пост вице-премьера РФ, глава Минэнерго Александр Новак."К сожалению, пока практика показывает, что коммерческого внедрения этого нет. Есть какие-то штучные вещи, потому что с точки зрения коммерции на сегодняшний день продукция не конкурентноспособна пока, и она требует по цене в первую очередь удешевления, либо субсидирования. А субсидировать на сегодняшний день никакого смысла нет, потому что продукция углехимии она из других, аналогичных, более дешевая получается", - сказал Новак.По его словам, необходимо развивать глубокую переработку угля. "Заниматься этим надо, надо удешевлять, надо вместе и с промышленностью и с научным сообществом с тем, чтобы искать возможности для использования угля не только в качестве топлива, но и для использования глубокой переработки", - сказал Новак.

https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583749032.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика